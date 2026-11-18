Wien (OTS) -

In der heutigen Nationalratssitzung übte die FPÖ-Bereichssprecherin für Frauen und Gleichbehandlung, NAbg. Rosa Ecker, MBA, scharfe Kritik an den Gleichbehandlungsberichten für den Bund und die Privatwirtschaft. Zwar würden reale Probleme wie sexuelle Belästigung oder Benachteiligungen bei Schwangerschaften aufgezeigt, der Begriff der Diskriminierung werde von der schwarz-rot-pinken Bundesregierung jedoch zunehmend für linke Ideologie missbraucht. Eine Absage bei einer Bewerbung könne schließlich auch sachliche Gründe wie mangelnde Qualifikation haben, erklärte Ecker.

Besonders massiv verurteilte die freiheitliche Frauensprecherin die staatliche Einmischung in familiäre Entscheidungen. Quoten und der Entzug von Förderungen hätten nichts mehr mit Gleichbehandlung zu tun, sondern seien reine politische Steuerung. „Die Aufteilung der Sorgearbeit geht den Staat schlichtweg nichts an. Es ist eine absolute Anmaßung, wenn diese Koalition jungen Müttern vorschreiben will, wie sie ihr Familienleben zu organisieren haben. Wenn die Gleichbehandlungsanwaltschaft mehr nicht übertragbare Karenzmonate fordert, dann ist das ein direkter Anschlag auf die Wahlfreiheit. Frauen werden so nach der Geburt noch früher zur Berufstätigkeit genötigt, weil sie für diese Regierung offenbar nur noch als ungenutztes Arbeitskräftepotenzial zählen“, kritisierte Ecker.

Ein weiterer fataler Irrweg sei die völlig falsche Schwerpunktsetzung der Berichte. So würden sich diese überproportional mit dem islamischen Kopftuch und neuen Geschlechter-Begrifflichkeiten beschäftigen. „Während man sich rührend um Transgender-Fälle und das islamische Kopftuch in der Arbeitswelt sorgt, bleibt die entscheidende Frage unbeantwortet: Wer schützt eigentlich jene Mädchen, die dieses Symbol der Unterdrückung durch familiären oder religiösen Druck tragen müssen? Anstatt die Gleichbehandlungspolitik immer weiter um absurde Begrifflichkeiten und ideologische Vorgaben aufzubauen, müssen wir uns auf die echten Sorgen der Frauen konzentrieren“, forderte Ecker.

Abschließend verlangte die FPÖ-Frauensprecherin eine sofortige Abkehr von der linken Bevormundungspolitik: „Wir brauchen rasche Hilfe für Betroffene, echte Wahlfreiheit für unsere Familien und klare Regeln statt bürokratischem Chaos. Die Familien müssen endlich wieder selbst entscheiden dürfen, ohne vom Staat gegängelt zu werden!“