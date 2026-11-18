Wien (OTS) -

„Mit der angestrebten CO2-Bepreisung von Müllverbrennungsanlagen erreicht der Klimairrsinn in der EU einen neuen Gipfel“, kommentiert der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider die Pläne der EU-Kommission, die CO2-Bepreisung ETS1 ab 2031 auf Müllverbrennungsanlagen auszudehnen. Dieser Vorschlag sei umso paradoxer, als sich Müllverbrennungsanlagenbetreiber ihren Brennstoff nicht aussuchen könnten. „Müll ist Müll. Die Betreiber können nicht auf eine andere Energiequelle umsteigen“, meint Haider.

Die Auswirkungen dieses Vorhabens seien klar: Empfindliche Teuerungen bei Fernwärme, die sich größtenteils aus Müllverbrennung speise, sowie bei den kommunalen Müllabgaben. „Im Endeffekt dürfen wieder einmal die Bürger für den pseudoreligiösen Klimawahn der EU bezahlen“, kritisiert Haider.

Neben einer weiteren Teuerungswelle berge der Vorschlag aber auch andere Gefahren. „Wenn Müllverbrennung verteuert wird, wird damit Deponierung wieder attraktiver. Das schadet der Umwelt. Außerdem ist es ein klarer Widerspruch zum Gedanken der Kreislaufwirtschaft, in der Müll als Ressource angesehen wird“, so Haider.

Insgesamt zeige dieser Vorschlag einmal mehr die Unsinnigkeit der CO2-Bepreisung durch das Emission Trading System der EU. „Dieses System richtet ausschließlich Schaden an. Es führt zu massiven Verteuerungen in allen Bereichen, jetzt sogar beim Müll, und zerstört unsere Wirtschaft. Das Emission Trading System muss ersatzlos gestrichen werden“, schließt Haider.