Wien (OTS) -

Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec zeigt sich erfreut darüber, dass beim geplanten Zukunftsdepot für unter 18-Jährige künftig nicht nur Eltern einzahlen können. Bis zu fünf zusätzliche Personen können von den Obsorgeberechtigten bei der Bank angegeben und zum Einzahlen berechtigt werden: etwa Großeltern, Taufpatinnen und Taufpaten.

„Ich habe mich ausdrücklich dafür eingesetzt, dass auch Großeltern für ihre Enkelkinder ein Zukunftsdepot einrichten und damit einen finanziellen Grundstein für deren Zukunft legen können. Umso mehr freut es mich, dass diese wichtige Forderung nun berücksichtigt wird“, sagt Korosec.

Für Korosec ist die Öffnung für weitere Einzahler ein wichtiger Schritt, der weit über die finanzielle Vorsorge hinausgeht: „Großeltern wollen ihren Enkelkindern etwas mitgeben und sie beim Start in das Erwachsenenleben unterstützen. Mit der Möglichkeit, auch als Großeltern in ein Zukunftsdepot einzuzahlen, wird diese Unterstützung einfacher und konkreter. So wird das Zukunftsdepot zu einer Brücke zwischen den Generationen.“

Wichtig sei dabei, dass die vorgesehenen Rahmenbedingungen – insbesondere eine verpflichtende Identifikation der einzahlenden Personen und die jährliche Obergrenze von 5.000 Euro – eingehalten werden.

„Finanzielle Vorsorge sollte nicht allein Aufgabe der Eltern sein. Wenn mehrere Generationen gemeinsam Verantwortung übernehmen und für die Zukunft Junger vorsorgen können, ist das ein Gewinn für alle“, merkt Korosec an.

Inkrafttreten soll das steuerlich begünstigte Depot für Kinder mit einem staatlich finanzierten Startguthaben von 500 Euro am 1. Juli 2027. Gelten soll es für alle ab 1. Jänner 2027 geborenen Kinder.