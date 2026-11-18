Brüssel (OTS) -

Schnellere Genehmigungsverfahren, weniger Bürokratie und eine verpflichtende digitale Antragstellung: In der vergangenen Nacht haben sich das Europäische Parlament und der Rat auf neue Regeln für Genehmigungsverfahren bei erneuerbaren Energien geeinigt.

NEOS-Europaabgeordnete Anna Stürgkh, die das Gesetz – die sogenannte Permitting Directive – federführend für die liberale Fraktion mitverhandelt hat, begrüßt die Einigung: „Der Papierkrieg in den Behörden bremst den dringend benötigten Ausbau von erneuerbaren Energien und deren Netzanschlüssen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum für jede kleine Solaranlage auf dem Garagendach eine Genehmigung erforderlich ist. Das haben wir jetzt geändert.“

Künftig sollen kleinere Anlagen keine Anschlussgenehmigung mehr benötigen und Genehmigungsverfahren für größere Anlagen auf maximal drei Monate begrenzt werden. Auch Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie und die dazugehörige Netzinfrastruktur sollen bei Genehmigungen vorrangig behandelt werden.

Zudem sollen Anträge künftig ausschließlich online über ein einziges bundesweites Portal eingereicht werden. „Dass wir bis jetzt darüber reden mussten, dass Anträge gefaxt oder ausgedruckt werden, ist verstörend. Die Digitalisierung der Einreichung und Bearbeitung von Anträgen ist daher ein wichtiger und längst überfälliger Schritt“, so Stürgkh.

Das Gesetz verlangt zusätzlich eine Überarbeitung sogenannter Ausschlusszonen, also Gebiete, in denen keine Erneuerbaren-Anlagen, wie etwa Windturbinen, errichtet werden dürfen. „Einige EU-Mitgliedsstaaten, darunter Österreich, waren sehr schnell darin, großflächig die Errichtung von Windkraftanlagen zu verbieten. Und das obwohl gerade Windkraft ein wichtiger Baustein für unsere Unabhängigkeit von teurem Gas ist!“ Auf Stürgkhs Initiative sind nun die EU-Mitgliedsstaaten angehalten, dies Rückgängig zu machen.