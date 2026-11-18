Wien (OTS) -

„Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Herkunft, der Religion, des Alters oder der sexuellen Orientierung passiert nach wie vor tagtäglich. Das zeigen auch die aktuellen Gleichbehandlungsberichte: Die Gleichbehandlungsanwaltschaft verzeichnet 15 Prozent mehr Anfragen nach rechtlicher Beratung und Unterstützung sowie 33 Prozent mehr vertieft begleitete Diskriminierungsfälle“, sagt SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz anlässlich der heutigen Diskussion im Nationalrat zu den Gleichbehandlungsberichten des Bundes und der Privatwirtschaft. Schatz bedankte sich in ihrer Rede bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft und den Gleichbehandlungskommissionen für ihre wichtige Arbeit: „Diese Zahlen zeigen, wie dringend wir starke und unabhängige Gleichbehandlungsstellen brauchen. Mit der Umsetzung der EU-Standardrichtlinie und dem erhöhten Frauenbudget stärken und sichern wir ihre Arbeit.“ ****

Besonders großen Handlungsbedarf sieht Schatz bei der ungleichen Bezahlung von Frauen und Männern. Am diesjährigen Equal Pay Day am 5. November wurde deutlich: „Frauen verdienen durchschnittlich immer noch 15,5 Prozent weniger als Männer – das sind 10.542 Euro im Jahr!“, machte Schatz deutlich.

Wie diese Diskriminierung konkret aussieht, zeigte Schatz anhand eines Beispiels aus Oberösterreich: Eine junge HTL-Absolventin bewarb sich in Linz bei einem Softwareunternehmen für dieselbe Stelle wie ein ehemaliger Klassenkollege. Beide hatten das gleiche Alter, dieselbe Ausbildung und Qualifikation – die einzigen Unterschiede: Das Geschlecht und das Gehalt. Die Frau hatte weniger am Lohnzettel, wie die beiden entdeckt hatten. „Solche Ungerechtigkeiten müssen sichtbar werden. Und genau dafür brauchen wir Lohntransparenz!“, so Schatz.

„Der Bundesdienst zeigt, dass Transparenz wirkt: Dort liegt der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern mittlerweile bei nur noch sechs Prozent. Es muss endlich Schluss sein mit der Geheimniskrämerei beim Gehalt. Lohntransparenz deckt ungerechtfertigte Unterschiede auf und hilft, gleiche Bezahlung durchzusetzen. Denn wer fair bezahlt, muss Transparenz nicht fürchten!“, so Schatz. (Schluss) ah/lw