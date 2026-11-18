Wien (OTS) -

„Wer auf 30 Jahre Arbeitswelt in Österreich zurückblickt, darf die zahlreichen Verbesserungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht ausblenden. Die Entwicklung zeigt, dass sich in vielen Bereichen deutliche Fortschritte ergeben haben. Was die Unternehmen gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeitet haben, wurde sozialpartnerschaftlich fair verteilt“, betont Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), anlässlich der heutigen Pressekonferenz der Arbeiterkammer Oberösterreich zum 30-jährigen Bestehen des Arbeitsklima Index.

So hat sich die Zahl der Arbeitsunfälle je Arbeitnehmer in den vergangenen drei Jahrzehnten halbiert, die Erwerbsquote ist im selben Zeitraum stark gestiegen. Auch die Kaufkraft hat sich im langfristigen Vergleich um 13,2 Prozent erhöht. Gleichzeitig ist die Lohnquote weitgehend stabil geblieben. Die Arbeitslosenrate liegt hingegen etwas über dem Niveau von vor 30 Jahren. „Natürlich gibt es auch heute Herausforderungen am Arbeitsmarkt. Aber wer über die Entwicklung der Arbeitsbedingungen diskutiert, muss auch die erzielten Fortschritte anerkennen“, so Danninger.

Auch bei Inflation blenden Arbeitnehmervertreter Entscheidendes aus

Scharfe Kritik übt der WKÖ-Generalsekretär außerdem an der Behauptung des ÖGB, Unternehmensgewinne seien für drei Viertel der hausgemachten Teuerung verantwortlich. Denn dieser ÖGB-eigenen Berechnung steht die Angabe von Statistik Austria bzw. WIFO gegenüber, wonach die Lohnquote zwischen 2022 und 2026 von 61,9 auf 64,9 Prozent gestiegen ist. „Das zeigt, dass der Anteil am Wohlstand, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, stabil und hoch ist. Außerdem belegt der Vergleich mit anderen Ländern, dass die Lohnsteigerungen der letzten Jahre in Österreich überdurchschnittlich hoch waren und somit wesentlich zur Teuerung in Österreich beigetragen haben“, stellt Danninger daher richtig. (PWK622/DFS)