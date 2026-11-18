Wien (OTS) -

„Unsere Baukultur sollten wir erhalten und auch zu neuer Pracht ausbauen. Dass das gelingen kann, haben wir beispielsweise mit dem aus meiner Sicht sehr gelungenen Umbau hier im Hohen Haus unter Beweis gestellt. Inhaltlich können wir dem vorliegenden Abkommen in weiten Teilen durchaus etwas abgewinnen. Dennoch haben wir als Oppositionspartei einige Vorbehalte, weshalb wir diesem Abkommen nicht zustimmen werden“, erklärte FPÖ-Kultursprecher NAbg. Wendelin Mölzer in seinem heutigen Debattenbeitrag zum Abkommen zum Schutz des architektonischen Erbes Europas.

Konkret kritisierte Mölzer, dass sich in den Erläuterungen sachfremde klimapolitische Ausführungen und Vorgaben fänden, die aus freiheitlicher Sicht in diesem Zusammenhang nichts verloren hätten. Ein weiterer Kritikpunkt betreffe die vorgesehenen Verpflichtungen für Eigentümer, die verschärft würden, während die damit in Aussicht gestellte Entlastung lediglich als unverbindliches Ziel formuliert sei. „Wenn die Pflichten für Eigentümer konkreter und umfangreicher werden, dann müssen auch die Entlastungen klar, nachvollziehbar und verbindlich geregelt sein. Eine bloß vage formulierte Absichtserklärung ist uns zu wenig. Gerade als Opposition müssen wir uns vorbehalten, solchen Regelungen die Zustimmung zu verweigern“, betonte Mölzer.

Mit Blick auf die gesamte heutige Kulturdebatte übte der FPÖ-Kultursprecher grundsätzliche Kritik an der kulturpolitischen Ausrichtung der Regierungsparteien. Seine eingangs scherzhaft aufgeworfene Frage, ob es sich bei der Debatte um eine „Rocky Horror Picture Show“ handeln könnte, habe sich im Verlauf der Diskussion leider bestätigt. „Es ist durchaus bemerkenswert, mit welcher Vehemenz insbesondere die ÖVP versucht, ihren Kotau vor einer linken Kunst- und Kulturpolitik zu rechtfertigen und diese auch noch als eigene politische Linie zu verkaufen. Genau darin liegt eines der Probleme der heutigen ÖVP: Sie entfernt sich immer weiter von der bürgerlichen Mitte, weil sie linke kulturpolitische Positionen nicht nur duldet, sondern aktiv mitträgt“, sagte Mölzer.

Auch an die SPÖ richtete der Freiheitliche eine deutliche Botschaft: „Es ist schön, wenn Sie Ihren Vizekanzler feiern. Allerdings sollten Sie sich auch fragen, ob diese Feierlichkeiten tatsächlich angebracht sind. Unter dem SPÖ-Vorsitz von Babler hat die Partei nach den von uns angesprochenen politischen Entwicklungen erheblich an Rückhalt verloren. Statt sich mit den Ursachen auseinanderzusetzen, wird offenbar weiterhin eine Politik für linke Klientelinteressen betrieben.“

„Ich bin froh, dass die kurze Ära Babler zu Ende geht. Noch besser wäre es allerdings, wenn auch die Ära dieser schwarz-rot-pinken Verliererkoalition endet und damit der Weg für eine politische Neuausrichtung frei wird“, so Mölzer und weiter: „Und da nehmen Sie mich bitte beim Wort. Wir Freiheitliche wollen einen echten Systemwechsel. Dabei geht es keineswegs darum, Kultur gegeneinander auszuspielen oder bestimmte Kunst- und Kulturbereiche zu bevorzugen. Es geht darum, endlich aus der Klüngelei und Freunderlwirtschaft herauszukommen und die ideologische Linkslastigkeit im Kulturbereich aufzubrechen. Kunst muss wieder frei sein. Derzeit ist sie das nämlich nicht. Seien Sie ehrlich!“