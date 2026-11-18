Wien (OTS) -

Die Bundesregierung setzt ihren Herbst der Ergebnisse fort und bringt mit dem Abgabenänderungsgesetz 2026 ein weiteres Maßnahmenpaket für die heimische Wirtschaft auf den Weg. Mit Änderungen in 24 Bundesgesetzen stehen steuerliche Erleichterungen, der Abbau bürokratischer Hürden und mehr Rechtssicherheit für Unternehmen im Mittelpunkt.

„Österreichs Unternehmen schaffen Arbeitsplätze, investieren in die Zukunft und sorgen für Wertschöpfung in unserem Land. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es unsere Aufgabe, sie zu entlasten. Mit diesem Maßnahmenpaket setzen wir dort an, wo Entlastung im betrieblichen Alltag tatsächlich ankommt: bei Steuern, Bürokratie und komplizierten Verfahren. Unser Ziel ist klar: weniger Aufwand für die Betriebe, mehr Zeit für die unternehmerische Tätigkeit und damit bessere Rahmenbedingungen für Wachstum und Beschäftigung in Österreich“, sagt Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl.

Die wichtigsten Punkte für Unternehmerinnen und Unternehmer:

Leichtere Betriebsübergabe: Der Hälftesteuersatz bei Betriebsaufgabe oder -veräußerung kann ab dem 60. Lebensjahr einmalig genutzt werden, ohne dass die gesamte Erwerbstätigkeit eingestellt werden muss.

Aktivpension besser zugänglich: Wer nach dem 30. Juni 2026 in Alterspension geht, kann bis zu sechs fehlende Versicherungsmonate durch aktive Erwerbstätigkeit nachholen und so den Aktivitätsfreibetrag nutzen.

Weniger Meldepflichten: Die Meldegrenzen für bestimmte Zahlungen an die Finanz werden verdoppelt. Ab 2027 kann für das Pendlerpauschale bei fehlenden Aufzeichnungen die Telearbeitsvereinbarung herangezogen werden.

Erleichterungen für Apotheken: Anstelle aufwendiger tagesaktueller Dokumentationspflichten reichen quartalsweise zusammengefasste Aufzeichnungen für Apotheken die jährlich höchstens 75 Liter reinen Alkohol zur Arzneimittelherstellung beziehen.

Einfachere NoVA-Abwicklung: Die Selbstberechnung durch befugte Parteienvertreter wird ausgeweitet, insbesondere bei innergemeinschaftlichen Fahrzeugerwerben durch Unternehmen, inklusive Befreiung für emissionsfreie Fahrzeuge.

Mehr Rechtssicherheit: Neue Safe-Harbour-Regelungen im Mindestbesteuerungsgesetz erleichtern international tätigen Unternehmen die Arbeit.

„Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer sind das Rückgrat unseres Wohlstands, dafür brauchen sie Rahmenbedingungen, die sie unterstützen statt bremsen. Deshalb haben wir erst im September die Stopp-Taste bei unnötigen bürokratischen Belastungen gedrückt. Dieses Paket setzt genau dort an: Wer seinen Betrieb übergibt, kann künftig weiterhin aktiv bleiben, ohne auf die steuerliche Begünstigung verzichten zu müssen. So bleiben Erfahrung und Know-how in der Wirtschaft. Höhere Meldegrenzen, Bagatellgrenzen und einfachere Verfahren bedeuten weniger Verwaltungsaufwand und mehr Zeit für das eigentliche Geschäft. Gleichzeitig gilt: Neben dem Abbau bestehender Hürden braucht es eine Stopptaste für neue Bürokratie. Diesen Kurs der Entlastung gilt es konsequent fortzusetzen, denn jede Erleichterung für unsere Betriebe ist eine Investition in den Standort Österreich“, betont Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf.

„Für uns ist klar: Jeder Euro, der nicht durch Bürokratie gebunden wird, und jede Stunde, die nicht für vermeidbare Verwaltungsschritte aufgewendet werden muss, schafft zusätzlichen Spielraum für unsere Betriebe. Der Herbst der Ergebnisse zeigt: Wir arbeiten konsequent daran, Österreich weiter nach vorne zu bringen. Mit konkreten Maßnahmen, die den Alltag für Menschen und Unternehmer in Österreich einfacher machen“, so Eibinger-Miedl abschließend.