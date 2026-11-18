Wien (OTS) -

„Kunst und Kultur sind kein Luxus, sondern unverzichtbarer Teil unserer Gesellschaft. Sie schaffen Begegnungen, stärken den Zusammenhalt, bewahren Traditionen, eröffnen neue Perspektiven und machen Österreich international sichtbar. Als Kulturland haben wir eine besondere Verantwortung, diese Vielfalt zu erhalten und weiterzuentwickeln. Dieser Verantwortung kommen wir nach“, betont SPÖ-Kultursprecherin Katrin Auer anlässlich der heutigen Diskussion des Kulturberichts 2025 im Nationalrat. ****

Der Kulturbericht zeigt, dass es trotz des notwendigen Sparkurses gelungen ist, das Kulturbudget 2025 weitgehend stabil zu halten. Insgesamt standen 623,2 Millionen Euro zur Verfügung – das bedeutet einen minimalen Rückgang von nur rund 0,1 Prozent gegenüber 2024. Davon flossen 181,494 Millionen Euro in die Kunstförderung und 441,699 Millionen Euro in die Kulturförderung. „Das ist ein wichtiges Signal an Künstler:innen, Kulturschaffende und Kulturinstitutionen: Wir sichern den Bestand, ermöglichen Weiterentwicklung und achten darauf, dass die kulturelle Vielfalt in unserem Land erhalten bleibt“, so Auer.

Kunst und Kultur sind in Österreich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, sichern Arbeitsplätze, schaffen Wertschöpfung und sind Auftraggeber für zahlreiche Branchen. Gleichzeitig sind sie eine wichtige Attraktion für den Tourismus und ein wesentlicher Bestandteil der Lebensqualität in Österreich. „Unser Anspruch ist klar: Kultur muss für alle zugänglich bleiben. Wir wollen faire Bedingungen für Künstler:innen schaffen, Arbeitsplätze und gewachsene Strukturen sichern und kulturelle Teilhabe ermöglichen“, so Auer. Wesentlich ist dabei Fair Pay: „Gerade im Kulturbereich arbeiten viele Menschen unter schwierigen finanziellen Bedingungen. Künstlerinnen und Künstler müssen von ihrer Arbeit leben können. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit muss selbstverständlich sein – auch in Kunst und Kultur. Deshalb setzen wir uns weiterhin für faire Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen ein“, so Auer abschließend. (Schluss) ah/lw