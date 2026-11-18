Wien (OTS) -

Wie gelingt Integration nachhaltig? Was ist für den erfolgreichen Einstieg in den Arbeitsmarkt notwendig? Und welchen Beitrag können Bildungs- und Integrationsangebote zur Fachkräftesicherung leisten? Mit diesen Fragen beschäftigte sich die Fachveranstaltung „So kann's gehen: Bildung, Beratung, Arbeit – Antworten aus dem College 25+ auf die Fragen der Zukunft“.

Expert*innen diskutierten am 18. November gemeinsam mit Stakeholdern und Projektverantwortlichen, welche Rahmenbedingungen Menschen benötigen, um ihren Weg in Bildung, Beruf und Gesellschaft erfolgreich zu gestalten. Im Mittelpunkt standen dabei die Erfahrungen aus mehr als zwei Jahren Projektpraxis des College 25+, das Bildung, sozialpädagogische Beratung und arbeitsmarktbezogene Unterstützung in einem gemeinsamen Angebot verbindet. Seit dem Projektstart im September 2024 verzeichnete es mehr als 2.600 Eintritte. 72 Prozent der Teilnehmer*innen konnten ihr Deutsch-Sprachniveau um ein bis drei Stufen verbessern. Insgesamt wurden 89 Prozent der Teilnahmen erfolgreich abgeschlossen.

Integration braucht mehr als einen Deutschkurs

Wiens Sozial- und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker betonte die Bedeutung ganzheitlicher Angebote für erfolgreiche Integration: „Integration darf nicht nur auf Deutschkurse reduziert werden. Selbstverständlich ist der Spracherwerb wichtig, darüber hinaus brauchen Menschen aber auch Orientierung, Bildung und Begleitung. Genau das leistet das College 25+. Die bisherigen Erfahrungen aus dem College 25+ machen sichtbar, wie wichtig das Zusammenspiel von Bildung, Beratung und arbeitsmarktbezogener Unterstützung ist. Dieser Ansatz schafft Chancen für die Teilnehmer*innen und bestärkt zugleich den Wiener Weg der nachhaltigen Integration. Davon profitiert auch der gesellschaftliche Zusammenhalt in unserer Stadt."

Das College 25+ richtet sich an geflüchtete Menschen ab 25 Jahren und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz: Bildung, sozialpädagogische Beratung und arbeitsmarktbezogene Unterstützung werden nicht als voneinander getrennte Angebote gedacht, sondern eng miteinander verzahnt. Die Wiener Volkshochschulen, die Caritas der Erzdiözese Wien und die Volkshilfe Wien bringen dabei ihre jeweiligen Kernkompetenzen ein und begleiten die Teilnehmer*innen gemeinsam auf ihrem Bildungs- und Integrationsweg. Ergänzende Angebote wie Kinderbetreuung, Lernräume und Freizeitaktivitäten schaffen zusätzliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme.

Perspektiven schaffen – Fachkräfte sichern

Für Marko Miloradović, Geschäftsführer des waff (Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds), zeigt das College 25+, wie wirksam und notwendig integrierte Unterstützungsangebote an den Schnittstellen von Bildung, Integration und Arbeitsmarkt sind: „Durch den demografischen Wandel ist in rund zehn Jahren ein Fünftel der Wiener Arbeitnehmer*innen in Pension. Wir brauchen alle Wiener*innen, auch jene, die jetzt im College 25+ und in den Jugendcolleges sind, um wesentliche Leistungen am Standort Wien und auch in der Daseinsvorsorge der Stadt fortzuführen. Qualifizierung bringt uns alle weiter. Menschen brauchen die Möglichkeit, Bildungswege zu entwickeln und ihre vorhandenen Fähigkeiten sichtbar zu machen. Die Verschränkung von Bildung, Beratung und Arbeitsmarkt schafft neue Perspektiven, um die nächsten Schritte in Bildung oder Beruf gehen zu können.“

Das College 25+ wird von der Abteilung Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht der Stadt Wien, dem Fonds Soziales Wien (FSW), dem Arbeitsmarktservice Wien (AMS) und dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+), vertreten durch den waff, 2026 mit insgesamt 11,4 Millionen Euro gefördert. Die Finanzierung durch mehrere Partnerinstitutionen schafft die Grundlage dafür, Bildung, Beratung und arbeitsmarktbezogene Unterstützung in einem gemeinsamen Angebot zu verbinden.

Bildung schafft Verwirklichungschancen

Der Politikwissenschafter und Migrationsforscher Bernhard Perchinig entwarf in seiner Keynote einen theoretischen Rahmen für die Herausforderungen an den Schnittstellen von Integration, Bildung und Arbeitsmarkt. Basierend auf dem von Armatya Sen und Martha Nussbaum entwickelten Konzept der Verwirklichungschancen machte er deutlich, dass Bildung weit über die unmittelbare Vorbereitung auf Erwerbsarbeit hinausgeht und eine Grundbedingung für gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe darstellt. Die Verbindung von Bildung, Beratung und Arbeit im College 25+ stelle sicher, dass die Teilnehmenden die Erfahrung machen, dass sie ihre Zukunft und den sozialen Raum, in dem sie sich bewegen, gestalten können.

„Damit dies gelingt, braucht es nicht nur individuelle Kompetenzen, sondern auch den Zugang zu Bildungsangeboten, Beratung und gesellschaftlichen Institutionen. Projekte wie das College 25+ zeigen, wie diese Verwirklichungschancen konkret geschaffen werden können", betonte der Politikwissenschafter.

Erfahrungen aus Praxis und Politik

Im Rahmen der Podiumsdiskussion „Was braucht erfolgreiche Arbeitsmarktintegration in Zukunft?" diskutierten Bernhard Perchinig, Alexander Juen (stv. Geschäftsführer waff), Katharina Luger (stv. Landesgeschäftsführerin AMS Wien), Peter Stanzl (Leiter Gruppe Strategie MA 40) und Diane Landbauer (Gesamtprojektleitung College 25+) über die zukünftigen Anforderungen an Integrations- und Arbeitsmarktpolitik. Moderiert wurde die Diskussion von Esther Rainer, Geschäftsführerin von arbeit plus Wien.

Katharina Luger, stv. Landesgeschäftsführerin des AMS Wien: „Mit dem College 25+ setzen wir dort an, wo Unterstützung am dringendsten gebraucht wird: Durch die gezielte Kombination aus Basisbildung, Berufsorientierung und Brücken in den Jobmarkt schaffen wir die wesentlichen Voraussetzungen, damit auch Menschen mit geringer formaler Qualifikation nachhaltig am Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Das ist eine Win-win-Situation – die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewinnen die Fähigkeit, ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft zu sichern, und die Wiener Wirtschaft erhält genau jene Fachkräfte, die sie in Zukunft dringend brauchen wird.“

Im Zentrum stand die Frage, wie Bildungsangebote gestaltet werden müssen, damit Menschen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten, Bildungsbiografien und Voraussetzungen nachhaltig am Arbeitsmarkt und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Einigkeit herrschte darüber, dass erfolgreiche Integration dort entsteht, wo Bildung, Beratung und arbeitsmarktbezogene Begleitung nicht nebeneinanderstehen, sondern miteinander verbunden werden.

Besonders eindrucksvoll wurde diese Perspektive durch die Erfahrungsberichte von Teilnehmer*innen und Absolvent*innen des College 25+, die Einblicke in ihre persönlichen Bildungs- und Integrationswege gaben und zeigten, wie vielfältig erfolgreiche Bildungsverläufe aussehen können. Etwa eine Teilnehmerin, der in ihrer Zeit im College 25+ eine Ausbildung zur Verwaltungsfachassistentin vermittelt werden konnte, die sie erfolgreich abschloss. Im November beendet sie zudem ihre Ausbildung zur Ordinationsassistentin. Bereits vor Ausbildungsende hat sie ein konkretes Jobangebot erhalten.

Weitere Infos gibt es unter www.college25plus.at.

Pressebilder finden Sie in Kürze unter www.vhs.at/presse.