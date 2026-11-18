Wien (OTS) -

Das erste Wiener Wirtschaftsparlament unter Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits brachte wichtige Erfolge für Wiener Unternehmer:innen: Die Anträge der Grünen Wirtschaft Wien für eine klimafitte Wirtschaft und die Weiterentwicklung des Gewinnfreibetrags wurden angenommen. Damit wurden Initiativen auf den Weg gebracht, die Betriebe bei der notwendigen Transformation in eine klimafitte Zukunft unterstützen und die steuerlichen Rahmenbedingungen für Selbstständige verbessern sollen.

Bei den notwendigen Reformen der Wirtschaftskammer blieb hingegen vieles offen. „ Klimaschutz ist auch Standortpolitik. Unsere Betriebe müssen sich auf Hitze, Extremwetter und steigende Anforderungen einstellen können. Gleichzeitig brauchen Selbstständige faire steuerliche Rahmenbedingungen. Genau dafür setzen wir uns ein “, betont Hans Arsenovic, Vizepräsident der WKW. Wenig Bewegung gab es hingegen bei der Reform der Wirtschaftskammer.

Der Wirtschaftsbund lehnte Anträge für mehr Transparenz, ein demokratischeres Wahlrecht und einen überprüfbaren Umsetzungsplan zu den Rechnungshof-Empfehlungen ab. „ Das Vertrauen in eine Person ersetzt nicht das Vertrauen in ein System. Und genau dieses System ist unser Problem “, so Sonja Franzke, Regionalsprecherin der Grünen Wirtschaft Wien.

Die Grüne Wirtschaft würdigt, dass Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits Verantwortung übernommen hat. Auch die Bestellung von Karin Jellinek zur Direktorin und die Verschlankung der Direktion seien wichtige erste Schritte. Nun müssten strukturelle Veränderungen folgen. Keine Mehrheit fanden zudem die EPU-Offensive sowie Vorschläge zur besseren Berücksichtigung hybrider Erwerbsformen und zum Schutz privater Wohnadressen von Selbstständigen.