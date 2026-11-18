Wien (OTS) -

„Der Einsatz für Gleichstellung, gleiche Chancen für alle Geschlechter und gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit ist gewerkschaftliche Kernaufgabe. Gleichstellung darf nicht nur an einem Tag Thema sein, sondern muss 365 Tage im Jahr auf der politischen und betrieblichen Agenda stehen. Der Frauenaktionstag am 3. Mai ist eine wichtige Gelegenheit, die Realität von Frauen sichtbar zu machen und die Debatte auf verschiedenen Ebenen anzufeuern. Es ist ein guter Anlass, auch in den Betrieben in einen Dialog zu gehen und Verbesserungen gemeinsam zu entwickeln“, betont Dorottya Kickinger, ÖGB-Bundesfrauensekretärin, anlässlich der heutigen Pressekonferenz von Frauen*Streiken.

Zeit, Geld und Gerechtigkeit

„Frauen leisten nach wie vor den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit, verdienen oft weniger und stoßen am Arbeitsmarkt auf strukturelle Benachteiligungen. Deshalb brauchen wir die rasche Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie, bessere Rahmenbedingungen für eine partnerschaftliche Beteiligung von Vätern an Betreuungsarbeit und einen fairen Ausgleich zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit. Es geht um Zeit, Geld und Gerechtigkeit“, so die Gewerkschafterin.

Gewaltprävention ist Gleichstellungspolitik

„Gleichstellung bedeutet auch, frei von Gewalt, Belästigung und Diskriminierung leben und arbeiten zu können. Gewaltprävention, wirtschaftliche Unabhängigkeit und gleiche Chancen gehören zusammen. Der ÖGB unterstützt den Frauenaktionstag daher selbstverständlich und nutzt ihn, um den Druck für echte Fortschritte bei der Gleichstellung weiter zu erhöhen“, so Kickinger abschließend.

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