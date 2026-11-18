Wien (OTS) -

„Heute hat der Nationalrat das Medienpaket beschlossen, das uns der Medienminister seit Monaten als großen Wurf angekündigt hat. Ist es das? Leider nein. Aus der großen Reform wird ein Reförmchen“, sagt die stellvertretende Klubobfrau und Mediensprecherin der Grünen, Sigi Maurer.

„Versprochen wurde eine völlig neu gedachte Medienförderung, von der sich die Koalitionspartner schon distanziert haben. Die Förderung für junge Medien und mehr Geld für Medienkompetenz wurden gestrichen. Und von einem unabhängigeren ORF kann keine Rede sein: Beitrag eingefroren, Mittel gestrichen“, so Maurer.

Übrig bleiben der Digitaltransformationsfonds mit 24 statt 20 Millionen Euro für 2027 und 2028, 26,5 Millionen Euro jährlich für die Zeitungszustellung und eine Kontaktstelle für Journalist:innen mit 100.000 Euro pro Jahr.

„Die Förderung der Zeitungszustellung ist nachvollziehbar, und dass Regionalmedien einbezogen wurden, ist auch auf unseren Druck passiert“, so Maurer, die abschließend festhält: „Was in der Medienpolitik der letzten Jahre tatsächlich passiert ist, haben wir Grüne durchgesetzt. Die Bundesregierung setzt den Herbst der Versäumnisse fort. Wir fordern sie auf, ihre angekündigten Vorhaben zeitnah umzusetzen, um die Branche, die stark unter Druck ist, endlich angemessen zu unterstützen.“