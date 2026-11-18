Oberwart/Wien (OTS) -

Greenpeace-Aktivist:innen haben heute den stark asbestbelasteten Schotter vor der Kinderkrippe in Oberwart mit einer Plane abgesichert und ein Protestbanner aufgestellt. Bereits seit Februar ist bekannt, dass vor der Kinderkrippe Asbestschotter liegt. Ein von Greenpeace kürzlich beauftragter Labortest zeigte eine Belastung von 20 bis 50 Prozent Asbest. Anfang November hat Bürgermeister Georg Rosner angekündigt, Schritte zu setzen – auf eine Greenpeace-Anfrage nach konkreten Maßnahmen wurde allerdings bisher nicht reagiert. Ebenso wurden bis dato keinerlei Sicherungs- oder Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Greenpeace fordert von Bürgermeister Rosner, das Gelände umgehend zu sanieren, damit nicht weiter das Risiko besteht, dass krebserregende Fasern in die Luft gelangen.



Gefahr für Kleinkinder



Wiederholte Lokalaugenscheine von Greenpeace zeigen, dass die Steine auch in der Wiese vor der Krippe und vor Bäumen aufgehäuft wurden. Herwig Schuster, Umweltchemiker bei Greenpeace Österreich, sagt: „Seit Monaten ist bekannt, dass vor der Kinderkrippe in Oberwart reine Asbest-Brocken liegen. Kleinkinder haben hier direkt auf und mit asbestbelastetem Schotter gespielt und konnten dabei im schlimmsten Fall krebserregende Fasern einatmen. Mit unserer heutigen Aktion ist das nicht mehr möglich. Bürgermeister Rosner muss das Gelände jetzt fachgerecht sanieren lassen.“



Bereits im März ergab eine von Greenpeace beauftragte Analyse des Staubes auf einer Leuchte vor der Kinderkrippe 20 Asbestfasern pro Quadratzentimeter – damit ist bewiesen, dass Asbestfasern auch in die Luft gelangt sind und potenziell eingeatmet werden konnten. Eine von Greenpeace zusätzlich im November beauftragte Materialanalyse bestätigt, dass der Schotter vor der Kinderkrippe große Mengen Asbest enthält. In der Materialprobe fand das beauftragte Labor einen Asbestgehalt zwischen 20 und 50 Prozent.



Oberwarter Bürgermeister zeigt sich unkooperativ



Bürgermeister Rosner wurde bereits im Februar zum ersten Mal persönlich von Greenpeace kontaktiert. Eine wenig aussagekräftige Antwort kam im Mai, auf das Gesprächsangebot von Greenpeace wurde nicht eingegangen. Ebenso wurde ein erneutes Schreiben von Greenpeace vom 4. November, in dem die Organisation nach konkreten Maßnahmen bei der Kinderkrippe gefragt hat, bis heute nicht beantwortet.



Bürgermeister Rosner muss handeln



Die Stadtgemeinde trägt die Verantwortung für ein sicheres Umfeld der gemeindeeigenen Betreuungseinrichtung für Kleinkinder. Auch der Asbestschotter direkt vor der Krippe liegt auf Gemeindegrund.



Greenpeace fordert Bürgermeister Georg Rosner auf, den belasteten Schotter ordnungsgemäß abtragen zu lassen und sicher zu entsorgen. “Gerade an hochsensiblen Orten wie vor einer Kinderkrippe gilt bei Asbest absolutes Minimierungsgebot. Niemand möchte, dass sein Kind mit brüchigem, fasrigem Asbestgestein spielt. Das nicht ernst zu nehmen, Sorgen von Betroffenen herunterzuspielen und abzuwarten, ist zynisch und fahrlässig”, sagt Schuster.



Bildmaterial: https://act.gp/Fotos-Kinderkrippe

Unter Angabe der Credits (© Lea Scharl/ Greenpeace) stehen die Fotos kostenfrei zur redaktionellen Nutzung zur Verfügung.



Videomaterial: https://act.gp/Videos-Kinderkrippe

Unter Angabe der Credits (© Kimberley Resch/ Greenpeace) stehen die Fotos kostenfrei zur redaktionellen Nutzung zur Verfügung.



Analyseberichte: https://act.gp/Laborberichte_Kinderkrippe



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