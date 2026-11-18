Wien (OTS) -

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) begrüßt die Beschlussfassung des Medienpakets in der heutigen Sitzung des Nationalrats. Mit der neuen Zustellförderung und der finanziellen Aufstockung des Fonds zur Förderung der digitalen Transformation werden zwei wesentliche Maßnahmen zur Unterstützung des Medienstandorts Österreich auf den Weg gebracht. „Dieser Beschluss ist eine Weichenstellung für die Zukunft der heimischen Medienbranche. Es ist ein wichtiges Signal, dass die Politik die Herausforderungen privater Medienhäuser erkannt hat und nun konkrete Maßnahmen zur Sicherung der Medienvielfalt setzt“, sagt VÖZ-Präsident Rainer Nowak („Die Presse“).

Die neue Zustellförderung ist ein entscheidender Beitrag zur Absicherung der gedruckten Zeitung und der bestehenden Medieninfrastruktur in Österreich. Gerade angesichts der kontinuierlich steigenden Kosten für die Zeitungszustellung sei es Nowak zufolge wichtig, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Verbreitung abonnierter Zeitungen zu verbessern. „Die Zustellförderung trägt dazu bei, dass Menschen in allen Regionen des Landes ihre abonnierte gedruckte Zeitung erhalten. Es wird damit nicht nur ein wichtiger Vertriebsweg abgesichert, sondern auch der Zugang der Bevölkerung zu faktenbasiertem und vertrauenswürdigem Journalismus. Darüber hinaus hilft sie uns im aktuell laufenden Wandel in die digitale Abo-Welt“, so der VÖZ-Präsident.

Neben der Absicherung der analogen Medieninfrastruktur sei es schließlich gleichermaßen entscheidend, die digitale Transformation der Medienhäuser verlegerischer Herkunft nachhaltig zu unterstützen, unterstreicht auch VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger. „Die privaten Medienunternehmen agieren in einem zunehmend herausfordernden Wettbewerbsumfeld, insbesondere gegenüber den globalen Big-Tech-Plattformen. Der Fonds zur Förderung der digitalen Transformation ist in diesem Zusammenhang ein wesentliches Instrument, um digitale Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln, neue digitale Reichweiten aufzubauen und digitale Aboangebote zu stärken. Die nun beschlossene Aufstockung um jeweils vier Millionen Euro auf 24 Millionen Euro für die Jahre 2027 und 2028 ist deshalb ein wichtiger Schritt, um die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Medienhäuser abzusichern und notwendige Investitionen zu ermöglichen.“

Mit dem Beschluss des Medienpakets werde sowohl die Bedeutung einer funktionierenden analogen Medieninfrastruktur als auch die Notwendigkeit einer konsequenten digitalen Weiterentwicklung anerkannt. „Beide Bereiche sind für eine vielfältige und unabhängige Medienlandschaft unverzichtbar. Entscheidend ist nun der rasche Abschluss des EU-Notifizierungsverfahrens, damit die Maßnahmen ihre Wirkung entfalten können“, so Grünberger abschließend.