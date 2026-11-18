Wien (OTS) -

„Unabhängige und vielfältige Medien sind eine unverzichtbare Säule unserer Demokratie. Doch vielen Medienunternehmen stehen wirtschaftlich unter Druck und müssen gleichzeitig in ihre digitale Zukunft investieren. Mit dem heute beschlossenen Medienpaket unterstützen wir sie bei diesen Herausforderungen und stärken damit den unabhängigen Journalismus in Österreich“, sagt NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter.

Zentraler Bestandteil des Pakets ist die Verlängerung des Digitalen Transformationsfonds um zwei Jahre. Künftig können außerdem auch kleinere Medienhäuser leichter Förderungen beantragen. Zudem wird der Fokus stärker auf dem konkreten Nutzen der Projekte gelegt: „Wir wollen Medienunternehmen dabei unterstützen, neue digitale Angebote und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Entscheidend ist nicht, dass ein Projekt einfach nur ‚irgendwas mit Internet‘ zu tun hat, sondern, dass es einen echten Beitrag zur Zukunft des Journalismus leistet“, betont Brandstötter.

Gleichzeitig soll die neue Zustellförderung den Rückgang des Printgeschäftes abfedern. „Viele Redaktionen finanzieren ihre digitale Weiterentwicklung noch immer aus den Einnahmen gedruckter Zeitungen. Deshalb ermöglichen wir ihnen den nötigen Spielraum für Veränderungen. Klar ist aber auch: Wir wollen den digitalen Wandel nicht aufhalten, sondern den Medien helfen, ihn erfolgreich zu bewältigen“, sagt Brandstötter.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt zudem auf dem Schutz der Medienschaffenden. Eine neue Dokumentationsstelle soll Angriff und Belästigungen erfassen und Betroffene unterstützen. „Journalistinnen und Journalisten dürfen mit Einschüchterungen und Drohungen nicht alleingelassen werden. Damit gewährleisten wir mehr Schutz für freie Berichterstattung“, sagt Brandstötter.

Brandstötter hebt hervor: „Medien haben eine zentrale Rolle für unsere Demokratie – und wir haben uns als Regierung das Ziel gesetzt, Medien gezielt in ihrer wichtigen Rolle für unsere Demokratie zu unterstützen. Das tun wir mit diesem umfassenden Paket."