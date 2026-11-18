Linz (OTS) -

Seit 30 Jahren gibt der Österreichische Arbeitsklima Index den Beschäftigten eine Stimme. Der nun vorgelegte Jubiläumsband „30 Jahre Arbeitsklima Index – Perspektiven für die Arbeitswelt von morgen“ zieht Bilanz über drei Jahrzehnte Arbeitswelt und zeigt auf, dass sich die Herausforderungen für Arbeitnehmer:innen verändert haben. Körperliche Belastungen gehen zurück, psychische Belastungen, Arbeitsdruck und die Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben nehmen hingegen deutlich zu. Gleichzeitig sinkt die Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen in wichtigen Bereichen.



Im Jahr 1996 wurde der Arbeitsklima Index von der Arbeiterkammer Oberösterreich gemeinsam mit Forschungsinstituten IFES und FORESIGHT entwickelt. Mittlerweile wurden rund 145.000 Interviews mit unselbständig Beschäftigten in Österreich geführt.

Die Zahlen zeigen es deutlich: Nach einer Phase relativer Stabilität ist das Arbeitsklima seit der Corona-Pandemie gesunken. Mit 65 Punkten liegt der Arbeitsklima Index 2026 wieder nahe am Ausgangsniveau der ersten Erhebung im Jahr 1997. Besonders stark verschlechtert haben sich zuletzt die Einschätzungen zur Arbeitssituation und zu den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.



Psychische Belastungen auf Höchststand

Besorgniserregend ist die Entwicklung bei den Arbeitsbelastungen. Zeitdruck, ständiger Arbeitsdruck und psychisch belastende Arbeit haben seit Beginn der Pandemie stark zugenommen und liegen heute deutlich über dem Niveau vor 2020. Fast jede beziehungsweise jeder Zweite berichtet mittlerweile von psychisch belastender und aufreibender Arbeit. Auch die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben wird zunehmend als Belastung erlebt.

Die Auswertungen zeigen zugleich: Gute Arbeitsbedingungen stärken die Resilienz von Beschäftigten. Mitbestimmung, gute Führung, planbare Arbeitszeiten und eine gelungene Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben tragen wesentlich dazu bei, Belastungen besser bewältigen zu können.



Krank zu arbeiten, nimmt zu

Der Arbeitsklima Index dokumentiert außerdem einen starken Anstieg von Präsentismus, also dem Arbeiten trotz Krankheit. Während 2018 weniger als ein Drittel der Beschäftigten angab, krank gearbeitet zu haben, waren es 2025 bereits rund zwei Drittel. Häufigste Gründe sind Personalmangel, fehlende Vertretungen sowie ein großes Pflichtgefühl gegenüber Kolleg:innen.



Arbeitswelt der Zukunft muss gerecht gestaltet werden

Die Qualität der Arbeitswelt entscheidet nicht nur über Zufriedenheit und Motivation, sondern auch über Gesundheit, Erwerbschancen und die Möglichkeit, gesund bis zur Pension zu arbeiten. Der Arbeitsklima Index bleibt damit auch nach 30 Jahren eine unverzichtbare Grundlage für eine evidenzbasierte Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik für die österreichische Arbeitswelt.



„ Der Arbeitsklima Index zeigt seit drei Jahrzehnten, wie die Arbeitswelt aus Sicht der Beschäftigten aussieht. Die Daten machen deutlich, dass gute Arbeit nicht von selbst entsteht. Sie braucht faire Arbeitsbedingungen, ausreichend Personal, Mitbestimmung und Schutz vor Überlastung. Wer die Arbeitswelt der Zukunft gestalten will, muss auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hören “, betont Andreas Stangl, Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich.



Hier finden Sie die Präsentation zur Pressekonferenz sowie ein Foto von (v.l.n.r.) Dr. Reinhardl Raml (IFES), AK-Präsident Andreas Stangl und Mag. Christoph Hofinger (Foresight).

Fotocredit: AK OÖ / Wolfgang Spitzbart

Das Jubiläumsheft können Sie als PDF unter dieser Adresse anfordern: [email protected]