Wien (OTS) -

„Rechenzentren sind das Rückgrat unserer digitalen Zukunft. Ob Künstliche Intelligenz, Forschung, moderne Verwaltung oder innovative Unternehmen – ohne ausreichende Rechenkapazitäten werden wir im internationalen Wettbewerb nicht mithalten können“, betont NEOS-Digitalisierungssprecherin Ines Holzegger anlässlich der heutigen aktuellen Stunde im Parlament.

Deshalb sei es jetzt besonders wichtig, endlich bundesweit einheitliche Rahmenbedingungen mit konkreten Maßnahmen und einem Fahrplan für die gesetzliche Verankerung zu schaffen, um einen Fleckerlteppich zu verhindern. „Es kann nicht sein, dass jedes Bundesland eigene Regeln aufstellt und Unternehmen bei Investitionen mit unterschiedlichen Anforderungen und langwierigen Verfahren konfrontiert sind. Österreich braucht klare, einheitliche Spielregeln, schnellere Genehmigungen und verlässliche Rahmenbedingungen für Investoren. Nur so können wir den Ausbau unserer digitalen Infrastruktur beschleunigen und unseren Wirtschaftsstandort stärken“, so Holzegger.

Neben rascheren Verfahren brauche es zudem auch eine bessere Abstimmung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, sowie eine vorausschauende Standort- und Energieplanung. „Rechenzentren brauchen enorme Mengen an Energie. Deshalb müssen wir von Anfang an mitdenken, wo ausreichend Strom und Netzkapazitäten vorhanden sind, wie erneuerbare Energie eingebunden und wie Abwärme sinnvoll genutzt werden kann. Und wir wollen es richtig angehen: auf Brachflächen statt auf jeder Wiese, mit Wasser im Kreislauf, mit Abwärme, die Haushalte heizt. Das muss selbstverständlich sein“, sagt Holzegger.

Ein Positiv-Beispiel dafür sei etwa das geplante Rechenzentrum in der Wiener Seestadt, bei dem die entstehende Abwärme in das Fernwärme-Netz eingespeist werden soll. „Dieses Projekt zeigt, welches Potenzial in der Verbindung von digitalem und ökologischem Wandel steckt. Wenn wir die Abwärme von Rechenzentren für die Wärmeversorgung nutzen, trägt das zum Klimaschutz bei und auch die Menschen vor Ort profitieren davon“, so Holzegger.

Abschließend betont Holzegger die Bedeutung einer langfristigen Strategie: „Österreich hat enormes Potenzial als Digital- und Innovationsstandort. Dieses Potenzial müssen wir jetzt nutzen. Dafür brauchen wir keine Insellösungen in neun Bundesländern, sondern eine gemeinsame Strategie mit klaren Zielen und konkreten Umsetzungsschritten. Denn die digitale Zukunft wartet nicht darauf, bis Österreich seine Hausaufgaben gemacht hat.“