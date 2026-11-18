Wien (OTS) -

Von den ersten Gesellenvereinen im 19. Jahrhundert bis zum heutigen gesellschaftspolitischen Einsatz für die Interessen junger Menschen – ein Rückblick auf acht Jahrzehnte der Katholischen Jugend (KJ) zeigt, wie kirchliche Jugendarbeit lebendig, solidarisch und zukunftsorientiert bleibt. Um das Jubiläum gebührend zu feiern, findet am Samstag, den 21. November, um 15 Uhr eine Festmesse im Stephansdom statt.

Ursprünge kirchlicher Jugendarbeit

Bereits im 19. Jahrhundert entstanden mit den Gesellenvereinen Adolph Kolpings erste Formen kirchlicher Jugendarbeit. Da die Industrialisierung und die damit verbundene Landflucht traditionelle Gemeinschaften zerbrachen, reagierten die Gesellenvereine mit der Errichtung von Wohnheimen, Bildungsangeboten und Räumen für ein gemeinschaftliches Zusammenleben. Später kamen der Bund Neuland und die Pfadfinder*innen hinzu. Sie bilden das Fundament kirchlicher Jugendarbeit im deutschsprachigen Raum.

Mit dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938 endete die katholische Jugendarbeit schlagartig. Organisationen wurden aufgelöst, ihre Heime der Hitlerjugend übergeben und Funktionär*innen verhaftet. Sieben Jahre lang gab es keine legale katholische Jugendarbeit; dennoch organisierten sich vereinzelt Katholik*innen im Widerstand. So kam es am 7. Oktober 1938 zu einem der größten Proteste gegen das NS-Regime im deutschsprachigen Raum: Bei der Rosenkranz-Demonstration am Wiener Stephansplatz übten Tausende, vor allem junge Menschen, Regimekritik und taten ihre Treue zur Kirche kund. Fast acht Jahre vergingen, ehe die kirchliche Jugendarbeit wieder Aufschwung aufnehmen konnte.

1946: Die offizielle Geburtsstunde

Am 2. Oktober 1946 beschlossen die österreichischen Bischöfe die „Richtlinien zur einheitlichen Gestaltung der kirchlichen Jugendarbeit“. Damit war die Katholische Jugend geboren – ausdrücklich parteiunabhängig.

Seit ihrer Gründung versteht sich die KJ nicht nur als Ort religiöser Bildung, sondern als Bewegung für ein gutes Aufwachsen: mit Spiel und Sport, Gleichaltrigengruppen, selbstbestimmter Lebensgestaltung, sozialem Engagement und christlicher Wertorientierung im Alltag. Bis Mitte der 1960er-Jahre entstandenin fast jeder Pfarre Jugendgruppen, getragen von Ehrenamtlichen und Kaplänen.

Umbruch und Neuorientierung

Der gesellschaftliche Wandel der 1960er stellte die KJ vor neue Herausforderungen. Kirche und Verbände wirkten für junge Menschen zunehmend hierarchisch und autoritär. Die KJ reagierte mit gruppendynamischen Ansätzen und einer stärkeren Ausrichtung auf Entwicklungspolitik, Friedensarbeit und den Zivildienst. Das Konzept der offenen Jugendarbeit wurde entwickelt, um auch Jugendliche außerhalb der klassischen Pfarrmilieus zu erreichen.

Ab den 1980ern bekam die kirchliche Jugendarbeit immer mehr Konkurrenz durch die kommerzielle Freizeitindustrie sowie durch schulische Nachmittagsbetreuung. In den 1990er-Jahren rückt das Thema Frieden in den Mittelpunkt. So setzen sich die KJ-Mitglieder mit der Gründung des „Freiwilligen Umwelt Jahres“ und des „Freiwilligen Sozialen Jahres“ für die Abschaffung der Zivildienst-Kommission und für den Einsatz eines Freiwilligendienstes ein. Durch den Fall des Eisernen Vorhangs wird in jener Zeit auch der Kampf gegen Rassismus und Ausgrenzung zu einem zentralen Anliegen.

80 Jahre später: jung, sozial und zukunftsgerichtet

Heute ist die KJ eine der ältesten Jugendorganisationen Österreichs und eine treibende Kraft für gesellschaftspolitisches Engagement: von Festivalseelsorge über Kampagnen zur Lehrlingsarbeit, Aktionen zu Regenbogenpastoral und Schöpfungsverantwortung, Mitarbeit in der Zivildienst- und Bundesheerreformkommission sowie 72 Stunden ohne Kompromiss, Österreichs größte soziale Jugendaktion, bei der junge Menschen drei Tage lang gemeinnützige Projekte unterstützen. All diese und zahlreiche weitere Projekte eint der gleiche Grundgedanke: Die junge Kirche will spür- und erlebbar sein.

Was mit den Herausforderungen des 19. Jahrhunderts begonnen hat, macht die KJ bis heute aus: Sie ist eine Bewegung, die sich immer wieder neu erfindet, um auf die gesellschaftlichen Entwicklungen ihrer Zeit zu reagieren. Das Ziel bleibt dabei stets, für die Interessen junger Menschen einzustehen und an einer lebendigen und sozialen Kirche und Gemeinschaft mitzuwirken, in der für alle Raum zur Entfaltung und zum Gestalten ist. “Die KJ trägt und fördert Zusammenhalt in Kirche und Gesellschaft. Spiritualität und Handeln aus dem Glauben stehen im Mittelpunkt, wobei eine offene Willkommenskultur gepflegt wird. Die KJ will weiterhin für viele Jugendliche und junge Erwachsene ein Ort sein, an dem Gott erfahrbar wird und die Liebe, die uns Gott schenkt, weitergegeben wird”, betont Elisabeth Wanek, ehrenamtliche Vorsitzende der Katholischen Jugend Österreich (KJÖ).

Jubiläumsfeier am Samstag im Stephansdom

Um das 80-jährige Bestehen der Katholischen Jugend gebührend zu feiern, findet am Samstag, den 21. November, um 15 Uhr eine Festmesse im Stephansdom mit Jugendbischof Freitag statt. Danach folgt eine Agape im Erzbischöflichen Palais, mit Reden der KJÖ-Vorsitzenden, musikalischer Umrahmung und viel Gelegenheit für Austausch zwischen den verschiedenen Generationen von “KJler*innen”.

“Wir blicken überaus dankbar auf die letzten Jahrzehnte zurück und freuen uns, diese gemeinsam zu feiern. Unzählige Menschen haben viel Zeit und Energie in die KJ investiert, um all das zu erreichen, wofür wir heute stehen. Gleichzeitig können wir hoffnungsvoll in die Zukunft schauen – nicht, weil wir Lösungen für alle Probleme haben, sondern weil wir wissen, dass wir im Hören auf Gott bis jetzt immer den richtigen Weg gefunden haben”, sagt Rafael Haigermoser, ehrenamtlicher Vorsitzender der KJÖ.