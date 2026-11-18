Wien (OTS) -

Die Industrie in Niederösterreich steht vor einer doppelten Herausforderung: international wettbewerbsfähig zu bleiben und eine leistbare und sichere Energiezukunft mitgestalten. Eine von Compass Lexecon erarbeitete Studie im Auftrag der Industriellenvereinigung Niederösterreich und EVN zeigt, wie sich der industrielle Energiebedarf bis 2040 voraussichtlich entwickeln wird und welche Voraussetzungen es für eine erfolgreiche Transformation braucht.

„Die befragten Industriebetriebe rechnen bis 2040 mit einem deutlich höheren Energiebedarf. Unsere Unternehmen wollen dekarbonisieren und investieren in klimafreundliche Technologien. Aber die Studie zeigt auch: Erdgas bleibt auf absehbare Zeit für viele energieintensive Betriebe unverzichtbar, weil Alternativen noch nicht in ausreichenden Mengen oder zu wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar sind“, betont IV-NÖ-Präsident Kari Ochsner am Mittwoch bei der Präsentation.

Ein österreichischer Alleingang mit dem Klimaziel 2040 gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Betriebe, warnt er: „Wir müssen unabhängiger von fossilen Energieimporten werden und die Dekarbonisierung vorantreiben. Aber wir dürfen die Industrie nicht vor die Wahl stellen, die Klimaziele zu erfüllen oder in Österreich zu produzieren. Beides muss möglich sein. Dafür brauchen wir international wettbewerbsfähige Energiepreise, leistungsfähige Netze, schnellere Genehmigungen und Planungssicherheit. Entscheidend ist, dass die energieintensive Industrie ihre Transformation hier in Niederösterreich erfolgreich schafft und nicht gezwungen wird, ihre Produktion ins Ausland zu verlagern.“

Erdgas bleibt zentral, Strombedarf steigt

Niederösterreich ist nach Oberösterreich der zweitwichtigste Industriestandort Österreichs. Knapp 30 Prozent der Bruttowertschöpfung und fast ein Viertel aller Arbeitsplätze hängen direkt am produzierenden Sektor. Mit einem Anteil von rund 38 Prozent am industriellen Endenergieverbrauch ist Erdgas derzeit der wichtigste Energieträger, gefolgt von Strom mit 33 Prozent. Besonders hoch ist der Energiebedarf in der Chemieindustrie, der Nahrungsmittelindustrie sowie in der Herstellung von Steinen, Erden und Glas.

Die Studie belegt, dass die Transformation mit erheblichen Herausforderungen verbunden ist:

Strombedarf steigt deutlich: Die Nachfrage aus der Industrie wird durch die fortschreitende Elektrifizierung - skaliert auf Basis der Befragung - von 5 TWh im Jahr 2024 auf rund 6,5 TWh im Jahr 2040 wachsen.

Die Nachfrage aus der Industrie wird durch die fortschreitende Elektrifizierung - skaliert auf Basis der Befragung - von 5 TWh im Jahr 2024 auf rund 6,5 TWh im Jahr 2040 wachsen. Erdgas bleibt zentral: Besonders bei Hochtemperaturprozessen mit mehr als 200 °C (insbesondere Papier-, Zement- und Chemieindustrie) ist ein Umstieg auf Strom technisch aufwendig oder wirtschaftlich kaum darstellbar. Die Unternehmensbefragung zeigte auch, dass der Erdgasbedarf parallel zum Strombedarf bis 2040 ähnlich stark ansteigt (skaliert von 5,8 auf 7,5 TWh).

Besonders bei Hochtemperaturprozessen mit mehr als 200 °C (insbesondere Papier-, Zement- und Chemieindustrie) ist ein Umstieg auf Strom technisch aufwendig oder wirtschaftlich kaum darstellbar. Die Unternehmensbefragung zeigte auch, dass der Erdgasbedarf parallel zum Strombedarf bis 2040 ähnlich stark ansteigt (skaliert von 5,8 auf 7,5 TWh). Biomethan bietet Potenzial, ist aber zu teuer: Niederösterreich verfügt über die höchsten regionalen Biomethanpotenziale Österreichs. Die deutlich höheren Kosten gegenüber fossilem Erdgas verhindern derzeit jedoch einen breiteren Einsatz.

Studienautor Anton Burger von Compass Lexecon erläutert: „Ein sehr großer Teil des Energieverbrauchs der niederösterreichischen Industrie, jetzt und in Zukunft, wird für Mittel- und Niedertemperaturprozesse unter 200 °C und für Raumwärme verwendet. Diese Bedarfe könnten zukünftig kosteneffizient, energieeffizient und umweltfreundlich elektrifiziert werden.

Die Unternehmen sind sich dieser Möglichkeit bewusst, zögern jedoch noch wegen der vergleichsweise hohen und schwer vorhersagbaren Strompreise, Netzkosten und Steuern auf Strom. Auch die Investitionen in Elektrifizierung sind erheblich.“ Den Unternehmen könnte laut Burger der Umstieg durch planbare Rahmenbedingungen und ggf. Investitionsbeihilfen wesentlich erleichtert werden.

Netzausbau und regionale Potenziale kosteneffizient sichern

Niederösterreich verfügt laut Studie über die höchsten realisierbaren Potenziale für Sonnen- und Windkraft in Österreich. Um diese nutzbar zu machen, müssen der kosteneffiziente Ausbau erneuerbarer Energien, die Netzkapazitäten und der steigende Energiebedarf der Unternehmen aufeinander abgestimmt werden.

EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyskowitz führt aus: „Die Studie macht deutlich, dass Dekarbonisierung und industrielle Wertschöpfung nur gemeinsam gelingen werden. Die niederösterreichischen Industriebetriebe rechnen mit einem deutlich steigenden Energiebedarf, gleichzeitig soll ein immer größerer Teil davon durch Strom gedeckt werden. Dafür braucht es den konsequenten Ausbau erneuerbarer Erzeugung, leistungsfähiger Netze und moderner Speicher. Niederösterreich verfügt über hervorragende Potenziale bei Wind- und Sonnenenergie. Jetzt kommt es darauf an, diese Potenziale rasch zu nutzen und die notwendige Infrastruktur vorausschauend auszubauen. Als EVN investieren wir genau in diese Zukunft und schaffen gemeinsam mit Wirtschaft und Industrie die Grundlage für eine sichere, leistbare und unabhängige Energieversorgung.“

Wettbewerbsfähige Energiepreise und raschere Genehmigungen notwendig

Um den Industriestandort und seine Wettbewerbsfähigkeit langfristig abzusichern, zeigen die Studienergebnisse konkreten Handlungsbedarf auf:

Auf Landesebene: Massiver Bürokratieabbau und schnellere Genehmigungsverfahren für Industrie-, Netz- und Speicherprojekte sowie Stärkung von Forschung und MINT-Fachkräften.

Massiver Bürokratieabbau und schnellere Genehmigungsverfahren für Industrie-, Netz- und Speicherprojekte sowie Stärkung von Forschung und MINT-Fachkräften. Auf Bundesebene: Senkung von Stromnebenkosten für die Industrie, Absicherung eines wettbewerbsfähigen Industriestrompreises sowie technologieoffene Investitionsanreize und praxistaugliche Rahmenbedingungen für Wasserstoff.

Senkung von Stromnebenkosten für die Industrie, Absicherung eines wettbewerbsfähigen Industriestrompreises sowie technologieoffene Investitionsanreize und praxistaugliche Rahmenbedingungen für Wasserstoff. Auf EU-Ebene: Nachbesserung von Instrumenten wie dem EU-Emissionshandel (EU-ETS) und dem CO 2 -Grenzausgleichssystem (CBAM), um die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Betriebe zu wahren, diese vor unfairem Wettbewerb aus Drittländern zu schützen bzw. Carbon-Leakage zu verhindern.

Die Studie „Energiestrategie und Ausblick für die Industrie in Niederösterreich“ von Compass Lexecon im Auftrag der IV-NÖ und EVN basiert auf bestehenden Energieszenarien sowie der Befragung von 23 Industrieunternehmen. Diese decken rund 21 Prozent des industriellen Strombedarfs und 39 Prozent des Erdgasbedarfs in Niederösterreich ab.