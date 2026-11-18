Wien (OTS) -

Mit einer Aktuellen Stunde zu Rechenzentren haben die Grünen heute die Sitzung des Nationalrats eröffnet. Süleyman Zorba, Digitalisierungssprecher der Grünen, kritisierte die geplante UVP-Novelle der Regierung scharf und forderte klare, einheitliche Regeln für den Bau von Rechenzentren in ganz Österreich.

„Die Cloud klingt nach einer Wolke, die leicht und sauber irgendwo am Himmel schwebt. In Wahrheit ist sie eine riesige Betonhalle auf bestem Ackerboden, voll mit Computern, die Tag und Nacht Strom fressen und mit Unmengen Wasser gekühlt werden müssen“, sagte Zorba, der selbst früher in Rechenzentren gearbeitet hat. „Dass wir Rechenzentren brauchen, ist unstrittig. Die Frage ist nicht, ob gebaut wird, sondern wo, wie und von wem – und vor allem: Wer profitiert, und wer zahlt drauf?“

Strom, Wasser, Boden: Die Menschen zahlen die Rechnung

Zorba verwies auf die Sorgen der Bevölkerung, etwa im oberösterreichischen Kronstorf. Dort wird derzeit ein Rechenzentrum ohne Umweltverträglichkeitsprüfung gebaut, das im Vollausbau laut Netzbetreiber mehr Strom verbrauchen wird, als alle Haushalte in Oberösterreich zusammen. „Wir haben schon heute zu wenig Heimatstrom, vor allem im Winter. Wenn der Strom knapper wird, wird er teurer – und das zahlen die Menschen mit ihrer Stromrechnung“, so Zorba.

Auch beim Wasser sieht der Digitalisierungssprecher der Grünen massive Probleme: Ein Rechenzentrum in Oberösterreich dürfe täglich bis zu 5,8 Millionen Liter erwärmtes Kühlwasser in einen Fluss leiten – so viel, wie eine Stadt mit 45.000 Einwohner:innen an einem Tag verbraucht. „Mitten in der Klimakrise können wir uns das nicht leisten. Unser Wasser brauchen wir für die Menschen und für die Landwirtschaft.“

Dem gegenüber stehe wenig gesellschaftlicher Nutzen: Bei einem der größten Projekte im Land sei laut Medienberichten von rund hundert Arbeitsplätzen die Rede. „Unsere Daten gehen an Big Tech, die Gewinne gehen an Big Tech. Bei uns bleiben die warme Luft, das warme Wasser und zubetonierte Äcker.“

Google-Rechenzentren bringen keine digitale Unabhängigkeit

Scharfe Kritik übte Zorba an Staatssekretärin Zehetner, die eine UVP-Pflicht für Rechenzentren im Zusammenhang mit einem Google-Projekt als „falschen Weg“ bezeichnet und dies mit europäischer KI-Souveränität begründet hatte. „Was bitte hat ein Google-Rechenzentrum mit unabhängiger europäischer KI zu tun? Betreibt ein US-Konzern den Server, gilt amerikanisches Recht – egal, ob die Halle in Kalifornien oder in Niederösterreich steht“, so Zorba. Gerade unter einer US-Regierung unter Donald Trump, die solche Abhängigkeiten offen als Druckmittel einsetze, rolle die Regierung genau jenen Konzernen den roten Teppich aus, von denen Europa unabhängiger werden wolle – und falle damit europäischen Anbietern in den Rücken.

UVP-Novelle: Durchwinken statt Prüfen

Mit der UVP-Novelle von ÖVP, SPÖ und NEOS sollen Rechenzentren künftig erst ab 100 Megawatt geprüft werden. „Ein Rechenzentrum mit 99 Megawatt kann mehr Strom brauchen als alle Haushalte von Graz zusammen – und wird einfach durchgewunken“, kritisierte Zorba. Zudem ermögliche die Novelle, Projekte in mehreren Teilen einzureichen und so die Prüfung zu umgehen. Doch der Wirtschaftsminister denkt nicht an eine Verschärfung: Er würde den Prüfpflicht für Rechenzentren am liebsten ganz streichen und die Rechte von Bürgerinitiativen in den Prüfverfahren beschneiden.

Im Stich gelassen würden auch die Gemeinden. Angesichts knapper Gemeindefinanzen sei die Einmalzahlung eines Tech-Riesen kaum abzulehnen – und sage ein Bürgermeister doch nein, gehe der Konzern eben in die Nachbargemeinde. „So wird in Österreich gerade entschieden, wo Rechenzentren stehen: mit dem Scheckbuch und ohne Plan. Wir brauchen gleiche Regeln im ganzen Land, damit keine Gemeinde gegen die andere ausgespielt wird“, kritisiert Zorba.

Die Forderungen der Grünen:

UVP-Pflicht ab 50 Megawatt für jedes Rechenzentrum in ganz Österreich

Kein Stückeln: Was zusammengehört, wird zusammen geprüft

Nationaler Masterplan für Rechenzentren: europäische Anbieter zuerst, Heimatstrom als Grundvoraussetzung und Bauen auf bereits verbauten Flächen

„Ja, wir brauchen die Digitalisierung, und wir werden auch Rechenzentren brauchen. Aber sie müssen den Menschen dienen und nicht ein paar Tech-Milliardären aus dem Silicon Valley. Das gelingt nur mit strengen Auflagen – und nicht mit dem Data-Center-Wildwuchs, den diese Regierung aktuell verursacht“, so Zorba abschließend.