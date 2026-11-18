Wien (OTS) -

Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, hat gestern den Österreichischen Staatspreis für Geschichtswissenschaften 2026 verliehen. Fotos der feierlichen Verleihung: Link

Der Österreichische Staatspreis für Geschichtswissenschaften umfasst fünf Auszeichnungen in vier Kategorien: Der Staatspreis geht an Univ.-Prof. Dr. Philip Ther für seine Publikation „Der Klang der Monarchie: Eine musikalische Geschichte des Habsburgerreichs“. Ther verbindet darin Musik- und Politikgeschichte und eröffnet einen vielschichtigen Blick auf die Habsburgermonarchie in ihrer regionalen, sprachlichen und kulturellen Vielfalt.

Den Sonderpreis für das Lebenswerk 2026 erhält Univ.-Prof.in i.R. Ing.in Dr.in phil. Dr. h.c. Verena Winiwarter für ihre Pionierleistung in der Umweltgeschichte. Sie baute innovative Forschungsstrukturen auf, setzte neue Maßstäbe in der interdisziplinären Forschung und prägte auch die Nachwuchsförderung in diesem Feld nachhaltig.

Zwei Nachwuchspreise gehen an Dr.in Nora Maria Lehner für ihre Dissertation „Sexuelle Arbeit. Akteur:innen, Praktiken und Reglementierung von kommerziellem Sex in Wien (1945–1975)“ sowie an Dr.in Corinna Peres, BA MA für ihre Dissertation „She wants to do it her own way. Enslaved Women, Their Work, and Their Children in the Datini Merchant Community, 1380s–1410s“.

Den Preis Geschichte innovativ erhält das „Disability History-Projekt“ des Hauses der Geschichte Österreich. Das Projekt verbindet inklusive und partizipative Geschichtsvermittlung im digitalen Raum mit Sammlungs- und Museumsarbeit. Es macht die Erfahrungen und das politische Engagement von Menschen mit Behinderungen sichtbar und rückt damit ein bisher vielfach marginalisiertes Thema in den Mittelpunkt.

Der Österreichische Staatspreis für Geschichtswissenschaften wird alle zwei Jahre vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung vergeben. Ausgezeichnet werden eine herausragende wissenschaftliche Publikation, zwei Arbeiten auf Dissertationsniveau und ein innovatives Vermittlungsformat. Zusätzlich kann ein Sonderpreis für ein wissenschaftliches Lebenswerk vergeben werden.

Fotos der feierliche Verleihung: Link