Wien (OTS) -

„Unser patriotisches Bündnis wächst weiter. Mit Branko Grims gewinnen wir einen erfahrenen Politiker aus der Partei des slowenischen Ministerpräsidenten Janez Janša. Er hat bei uns eine neue politische Heimat gefunden“, erklärt Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europäischen Parlament. Der slowenische Abgeordnete ist am 17. November der Patriots-Fraktion beigetreten.

Grims hatte sich innerhalb der Europäischen Volkspartei für eine parlamentarische Mehrheit rechts der Mitte eingesetzt und die sogenannte Brandmauer gegenüber patriotischen und konservativen Kräften abgelehnt. Seine Zusammenarbeit mit den Patriots und der FPÖ sowie sein Einsatz für eine solche Mehrheit führten schließlich zum Bruch mit der EVP, die ihn im Juli aus ihrer Fraktion ausschloss. „Wer konservative Politik ernst nimmt, darf die Zusammenarbeit mit patriotischen Kräften nicht von vornherein ausschließen“, so Vilimsky.

„Dass die Europäische Volkspartei, der auch die ÖVP angehört, lieber Bündnisse mit linken und linksradikalen Kräften eingeht, als eine Zusammenarbeit rechts der Mitte zuzulassen, zeigt aus unserer Sicht ihren politischen Niedergang“, betont Vilimsky. Mit den Patriots habe Grims hingegen eine Fraktion gefunden, in der er seine politischen Überzeugungen vertreten könne.

„Wir sind bereits die drittgrößte Fraktion im Europäischen Parlament, aber unser Anspruch geht weit darüber hinaus“, betont Vilimsky. Er erwartet bei den kommenden Wahlen in Frankreich und Spanien deutliche Zugewinne der dortigen Bündnispartner. Gleichzeitig würden zahlreiche weitere Gespräche mit möglichen neuen Mitgliedern geführt. „Unser Ziel ist es, das patriotische Bündnis konsequent auszubauen und langfristig zur stärksten politischen Kraft auf europäischer Ebene zu werden“, so Vilimsky.