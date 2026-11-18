Wien (OTS) -

„Eine funktionierende Demokratie braucht unabhängigen Journalismus, der eine ihrer tragenden Säulen ist. Unterschiedliche Perspektiven, regionale Vielfalt und sowohl ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk als auch starke private Medien sind dabei wesentlich für unseren rot-weiß-roten Medienstandort“, betont ÖVP-Abgeordneter Kurt Egger zur heutigen Debatte im Plenum des Nationalrates. Mit dem vorliegenden Medienpaket setzt die Volkspartei federführend die richtigen Schritte dafür. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Absicherung der Zeitungszustellung: „Denn gerade im ländlichen Raum sind die Regionalzeitungen unverzichtbar, um über Entscheidungen in den Gemeinden, über das Engagement der Ehrenamtlichen und über das Geschehen vor Ort zu informieren. Es darf nicht von der Postleitzahl abhängen, ob eine Zeitung am Frühstückstisch landet. Wer am Land lebt, hat denselben Anspruch auf Information wie jemand in der Stadt“, unterstreicht Egger. Daher stehen nun für die Zustellung abonnierter Tages- und Wochenzeitungen jährlich 22,5 Millionen Euro, für wöchentlich oder 14-tägig erscheinende Regionalmedien weitere vier Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung.

Gleichzeitig wird mit der Erhöhung der Transformationsförderung von 20 auf 24 Millionen Euro jährlich für die Jahre 2027 und 2028 die digitale Zukunft heimischer Medien gestärkt. „Wir dürfen den digitalen Markt nicht tatenlos internationalen Konzernen überlassen, sondern wir brauchen starke österreichische Medienangebote.“ Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Schutz jener Menschen, die journalistisch arbeiten und Missstände aufdecken. Dafür werde eine unabhängige Kontrollstelle aufgebaut, die 2027 mit 200.000 Euro in der Startphase und anschließend mit jährlich 100.000 Euro unterstützt wird. „Journalismus muss Kritik aushalten können. Drohungen und Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten muss aber niemand hinnehmen. Wer Journalistinnen bzw. Journalisten ungerechtfertigt diskreditiert, greift unsere Demokratie an. Wir schaffen mit dem Medienpaket verlässliche Rahmenbedingungen für Medienvielfalt, unabhängige Berichterstattung und eine starke journalistische Zukunft in Österreich“, hält Egger abschließend fest. (Schluss)