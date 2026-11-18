Wien (OTS) -

Seit 1. November ist die Jagd auf weibliche Fischotter, die zu dieser Zeit auch Kinder haben können, in Kärnten eröffnet. Der Fischotter in Europa hat keine fixe Paarungszeit, viele weibliche Fischotter sind also im Winter entweder schwanger oder versorgen ihren Nachwuchs, der über ein Jahr lang von ihnen abhängig ist. Die von Landesrat Martin Gruber zu verantwortende Verordnung, der sich seit Jahren dadurch auszeichnet, ständig europaweit geschützte Tiere der Tötung durch die Jäger:innenschaft auszuliefern, widerspricht damit grundlegenden Prinzipien der weidgerechten Jagd. Insbesondere ist dafür immer noch die grausame Conibearfalle im Einsatz, die den Fischotter durch langsames Erdrücken oder Ertränken töten soll. Das ist eine anachronistische Form der Tierquälerei, die keinen Platz in einem Land mit Tierschutz als Staatszielbestimmung in der Bundesverfassung hat. Fischteiche lassen sich nachweislich wunderbar mit Elektrozaun vor Fischottern schützen und in Wildgewässern hat wohl die Natur Vorrang vor der Fanglust durch Menschen. Deshalb protestierte heute der VGT vor dem Amt der Kärntner Landesregierung gegen Gruber und seine Verordnung.

Tierschutz Austria hat zur Kärntner Jagd auf den Fischotter ein eigenes Gutachten erstellen lassen, das die Kritik fachlich untermauert.

VGT-Obperson DDr. Martin Balluch wurde bereits mehrfach der erfolgreiche Schutz von Fischteichen mit Elektrozäunen demonstriert: „ In Kärnten sitzt mit Landesrat Gruber leider ein ausgewiesener Tierhasser am Schalthebel der Macht, der ständig mittels Verordnungen die Ausrottung ökologisch äußerst wertvoller Beutegreifer zu betreiben versucht. Das würde ihm auch gelingen, gäbe es in den Nachbarländern nicht viel vernünftigere Menschen in der Regierung, die im Gegensatz zu Gruber ein Verständnis für Natur- und Tierschutz haben. Die von Gruber erlaubten Conibearfallen werden in der heutigen Zeit wirklich nur noch von Hinterwäldlern benutzt, die Tierschutz nicht buchstabieren können. Mit einem derart mittelalterlichen Foltergerät auf Tiere loszugehen, sollte zu Gefängnisstrafen führen. Auch die Jagd steht nicht über dem Tierquälereiparagraphen 222 des Strafgesetzbuches! “

Pressefotos (Copyright: VGT.at)