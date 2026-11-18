Wien (OTS) -

Kinder und Jugendliche sind von (fast) jeder politischen Entscheidung betroffen, sitzen aber selten mit am Verhandlungstisch. 37 Jahre UN-Kinderrechtskonvention und 15 Jahre Kinderrechte in der Verfassung, und trotzdem gelten sie noch immer als Randthema. Das kritisiert das Netzwerk Kinderrechte Österreich, die National Coalition, zum Tag der Kinderrechte am 20. November.

„Kinderrechte sind keine Kür, sondern Verpflichtung! Wer heute Politik macht, entscheidet immer auch über das Leben von Kindern. Es ist höchste Zeit, dass sie dabei wirklich mitreden können“, so der Vorstand des Netzwerks geschlossen.

Betroffen, aber nicht gefragt

Ob Soziales, Integration oder Bildung: Überall werden Weichen gestellt, die junge Menschen direkt betreffen. Kürzungen bei Familienleistungen treffen immer auch Kinder, und Schutzmaßnahmen, etwa im Internet, dürfen nicht auf Kosten ihrer Rechte gehen. „Das Kindeswohl muss bei jeder Entscheidung vorrangig berücksichtigt werden. So verlangt es die Verfassung“, betont der Vorstand.

Gleiche Chancen für alle Kinder

Die Chancen von Kindern in Österreich hängen nach wie vor stark vom Einkommen ihrer Eltern ab. Das bestätigen aktuelle Bildungsdaten. Das neue Sozialhilfegesetz verschärft das Problem: Statt bundeseinheitlicher Standards gibt es nur einen Korridor, und das ist eine Einladung an die Bundesländer, sich am niedrigsten Satz zu orientieren. Eine österreichweit gleichwertige Kindergrundsicherung ist damit vom Tisch. „Armut rückt noch näher an benachteiligte Kinder heran und raubt ihnen die Zuversicht in ihre Zukunft. Kinderarmut ist kein Schicksal, sondern das Ergebnis politischer Entscheidungen“, so der Vorstand.

Beteiligung darf keine Kulisse sein

Junge Menschen wollen sich einbringen, das zeigen die jahrelangen Klimaproteste. „Statt über die angeblich desinteressierte Jugend zu reden, sollten wir zuhören“, fordert der Vorstand. Werden ihre Anliegen nicht ernst genommen, ziehen sie sich zurück: „Das schwächt ihr Vertrauen in die Politik und ist demokratiepolitisch fatal.“

Forderungen zum Tag der Kinderrechte