Wien (OTS) -

Als „Gipfel der Verantwortungslosigkeit und der Steuergeldverschwendung“ bezeichnete heute FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann NAbg. Herbert Kickl die Medienberichte über die Kosten des „Return Hub“-Projekts in Ruanda. Demnach bezahlt Deutschland für die Außerlandesbringung von nur 20 illegalen Einwanderern 20 Millionen Euro. Insgesamt sei im „Return Hub“ in Ruanda Platz für 100 Menschen – fünf Länder wollen dieses Projekt umsetzen.

„Das ist an Absurdität nicht mehr zu überbieten! Wenn diese Zahlen stimmen, dann plant die Regierung, eine Million Euro Steuergeld für die Abschiebung eines einzigen illegalen Einwanderers nach Ruanda zu verpulvern. Während unsere Pensionisten um jeden Euro kämpfen, Familien unter der Teuerung leiden und unser Sozialsystem kollabiert, schmeißt diese Regierung das Geld für einen vollkommen irrsinnigen PR-Gag mit vollen Händen zum Fenster hinaus. Das ist keine Asylpolitik, das ist organisierte Steuergeldvernichtung im großen Stil“, so Kickl.

Besonders die Dimension des Projekts entlarve die Pläne der Regierung als reines Täuschungsmanöver. Anstatt die illegale Masseneinwanderung wirksam zu bekämpfen, werde mit Unsummen Steuergeld ein reines Alibi-Projekt finanziert, das keinerlei Entlastung bringe. „Man muss sich diesen Zynismus einmal vorstellen: Die Regierung verspricht eine Lösung für das Asylchaos, die im Jahr 2027 sage und schreibe 20 illegale Einwanderer betreffen soll. Das ist eine reine Nebelgranate, um die Bevölkerung bis zur nächsten Wahl hinters Licht zu führen. Anstatt die Grenzen sofort zu schließen und eine echte Remigrationsoffensive zu starten, wie wir Freiheitliche es seit Jahren fordern, kauft man sich mit Millionen von Euro ein winziges Alibi-Projekt. Diese Regierung ist nicht willens, das Problem der illegalen Masseneinwanderung zu lösen, sie verwaltet das Chaos nur auf Kosten unserer Sicherheit und unseres Wohlstands“, erklärte der FPÖ-Chef.

Abschließend forderte Kickl volle Transparenz von der Regierung und ein sofortiges Ende dieser „verantwortungslosen Geldverschwendung“: „Wir fordern die sofortige Offenlegung aller Verträge zu diesem Ruanda-Deal! Die Österreicher haben ein Recht, zu erfahren, wohin ihre Steuer-Millionen fließen. Die Zeit der leeren Ankündigungen und teuren Luftschlösser ist vorbei. Es braucht keine Alibi-Projekte in Afrika, sondern eine ‚Festung Österreich‘ mit einem lückenlosen Grenzschutz und einem sofortigen Asylstopp. Nur wir Freiheitliche werden diesen Asyl-Wahnsinn beenden und die Sicherheit und die Interessen der österreichischen Bevölkerung wieder an die erste Stelle setzen!“