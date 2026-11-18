Wien (OTS) -

Die internationale Digitalradio-Branche trifft sich derzeit in Wien: Anlässlich des WorldDAB-Summits diskutieren Expert:innen aus zahlreichen Ländern über aktuelle Entwicklungen und Zukunftsperspektiven von DAB+. Bei einem Pressefrühstück im Vorfeld des Summits wurde anhand internationaler Beispiele gezeigt, welches Potenzial der digitale Radiostandard weltweit bietet.

Mit Wien als Austragungsort des heurigen Summits setzt WorldDAB ein starkes Zeichen. WorldDAB-Präsidentin Jacqueline Bierhorst zog über den globalen Ausbau von DAB+ Bilanz: „DAB+ entwickelt sich weltweit dynamisch weiter. Rund ein Drittel aller Länder beschäftigt sich inzwischen mit dem digitalen Radiostandard, vom Testbetrieb bis hin zu bundesweiten Angeboten. Etablierte Märkte zeigen gleichzeitig, dass DAB+ auch langfristig weiter wächst.“

Das belegen auch aktuelle Zahlen: Frankreich erreicht 80 Prozent der Bevölkerung, in Großbritannien entfallen 43 Prozent der Radionutzung auf DAB/DAB+, und Deutschland feiert 15 Jahre DAB+ mit mehr als 300 Programmen und einer Nutzung von 39 Prozent. In neuen Märkten sind Kenia (17 Prozent Testabdeckung) und Thailand (15 Prozent) vorangekommen, und Senegal hat den Dienst offiziell gestartet.

DAB+ in Österreich ausbaufähig

Im europäischen Vergleich bzw. im Vergleich zu den anderen deutschsprachigen Ländern hat Österreich noch Aufholbedarf, auch wenn sich DAB+ hierzulande in den letzten Jahren bereits sehr gut entwickelt hat. „Die RTR Medien hat dazu eine Studie beauftragt, die voraussichtlich heuer noch veröffentlicht wird und aus der wir einige Highlights präsentieren dürfen“, erklärt Matthias Gerwinat, Geschäftsführer des Vereins Digitalradio Österreich: „Digitalradio DAB+ ist in Österreich bereits mehr als der Hälfte der Bevölkerung ein Begriff. Gehört wird Radio vor allem im Auto und zu Hause. Die Vorteile des Standards überzeugen: Über 80 Prozent sehen einen Mehrwert in DAB+, allen voran die Klangqualität und den störungsfreien Empfang der insgesamt 77 Radiosender, die für eine riesige inhaltliche Vielfalt sorgen.“

Servus Radio als neuester Zugang

Besonders erfreulich ist, dass seit kurzem ein weiterer reichweitenstarker Privatsender digital sendet. Roman Gerner, Vorsitzender des Vereins Digitalradio Österreich, berichtet: „Servus Radio ist seit wenigen Tagen neuestes Mitglied von Digitalradio Österreich. Seit der ORF mit Ö3 auf DAB+ gestartet ist und nun auch Servus Radio dazugekommen ist, gewinnt der digitale Hörfunk spürbar an Reichweite und Bekanntheit. Gemeinsam mit allen Partnern wollen wir die Nutzung von DAB+ weiter steigern.“ Mit der Roadmap Radio 2035 ist der Weg für Österreich klar vorgezeichnet: Sie sieht den weiteren Ausbau, vor allem auch in Tunneln, vor.

DAB+ für den Schutz der Bevölkerung

Die Ausdehnung von DAB+ ist auch die Basis für den „Automatic Safety Alert“ (ASA) – das Warnsystem schützt die Bevölkerung in Not- und Krisenfällen mit verlässlichen Sicherheitsmeldungen im Radio, selbst wenn die Mobilfunk- oder Internetverbindung unterbrochen ist. Deutschland hat den Dienst im September bereits im Regelbetrieb gestartet. „In Österreich befindet sich ASA über DAB+ derzeit in der Entwicklungsphase; in Wien ist der Alert bereits über MUXII einsatzfähig und wurde im Sommer bei einem Krisenfall erfolgreich genutzt“, so Gernot Fischer, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Digitalradio Österreich.

Über den Verein Digitalradio Österreich

2013 wurde der Verein Digitalradio Österreich, ein Netzwerkpartner des FEEI, als Plattform und Business-Enabler gegründet. Die Plattform ist aus einigen Teilnehmern der Arbeitsgruppe „Digitaler Hörfunk“ bei der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH hervorgegangen. Der Verein bezweckt die Förderung und Entwicklung des digitalen Hörfunks in Österreich, die Weiterentwicklung der Mediengattung „Radio“ in der digitalen Medienwelt, die Etablierung des Hörfunks auf neuen Plattformen sowie die Förderung der Informationsvermittlung und Fortbildung im Bereich der elektronischen und Neuen Medien. Derzeit zählt die Plattform 30 Mitglieder aus den Bereichen Privatradio, Radiogerätehersteller, Elektro- und Elektronikindustrie, Hochschule und Handel. Weitere Informationen sind auf www.dabplus.at abrufbar.