Wien (OTS) -

Frei nach dem Motto „Gemeinsam laufen. Gemeinsam die Lohnlücke schließen.“ lädt die Frauenabteilung der Gewerkschaft vida Wien zum Wiener Equal Pay Day am Montag, 23. November 2026, zum „Equal Pay Lauf“ in das Sportcenter Donaucity ein.

Frauen und Männer werden an diesem Tag auf einer 400 Meter langen Laufbahn für faire Bezahlung und echte Gleichstellung starten. Zwei Drittel der Strecke werden sie gemeinsam laufen, dann ist für die Männer Schluss, da sie das Einkommensziel bereits erreicht haben.

Die Frauen legen das letzte Drittel zum Ziel mit bereitstehenden Gegenständen zurück, die wie Kinderwagen, Rollstuhl oder Staubsauger für sie zum Alltag gehören. Das macht sichtbar, dass sie auf dem Weg zum gleichen Einkommen durch diese Hindernisse ausgebremst werden.

Die Frauen starten zwar gleich auf mit den Männern ins Berufsleben. Im Lauf der Jahre kommen bei ihnen aber bremsende Faktoren wie Kinderbetreuung, Haushalt oder die Pflege von Angehörigen bis zum Pensionsantritt hinzu.

Der durchschnittliche Einkommensnachteil von Frauen liegt in Wien bei 10,6 Prozent (im österreichischen Schnitt sind es 15,5 Prozent) – das bedeutet, Frauen in Wien arbeiten im Vergleich zu Männern ab dem 23. November 2026 39 Tage unbezahlt.

Wien weist bundesweit den spätesten Equal Pay Day und damit die geringste statistische Lohnlücke im Bundesländervergleich auf, wobei sich der Abstand über die letzten Jahre schrittweise verringert hat (zum Vergleich: Vor zehn Jahren lag der Gap in Wien noch bei ca. 18 Prozent).

Zur Schließung des Gender Pay Gaps fordern die vida-Frauen eine vollständige Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie, flächendeckende Kinderbetreuung und die gerechte Verteilung von Care-Arbeit gegen die „Teilzeit-Falle“, eine Anhebung der Löhne und Gehälter in Branchen mit hohem Frauenanteil (wie Pflege, Soziales, Handel und Bildung), die trotz hoher Leistung oft unterbezahlt sind, sowie Maßnahmen, um mehr Frauen in besser bezahlte Management- und Vorstandspositionen zu bringen.

Die Vertreter:innen der Medien sind dazu herzlich eingeladen!

Zeit: 23. November, von 13 bis 14 Uhr

Ort: Sportcenter Donaucity, 1220 Wien

Ihre Gesprächspartnerinnen vor Ort:

Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer Wien

Sandra Steiner (ÖGB), gf. Bundesfrauenvorsitzende Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB)

Elfriede Schober, gf. Bundesfrauenvorsitzende Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen im ÖGB

Olivia Janisch, Bundesfrauenvorsitzende Gewerkschaft vida

Natascha Feigl, Landesfrauenvorsitzende Gewerkschaft vida Wien

Anmeldung:

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

E-Mail: [email protected]

