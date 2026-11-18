Wien (OTS) -

Der Bedarf an Rechenleistung steigt weltweit. Rechenleistung ist für Wirtschaft, Forschung und für unseren Alltag wichtig, auch in Österreich werden deshalb Rechenzentren gebaut. Viele machen sich zurecht Gedanken, welche Auswirkungen das auf uns haben wird. Denn Rechenzentren brauchen Ressourcen, vor allem Platz und Energie. In einer Aktuellen Stunde zu Rechenzentren im Nationalrat stellt SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr klar: „Rechenzentren darf es in Zukunft nur nach unseren Regeln geben. Wir müssen sie mit Rücksicht auf Menschen und Natur planen!“ ****

Es gebe viele sinnvolle Einsatzgebiete für künstliche Intelligenz: „In der Forschung, in der Medizin, bei der Krebserkennung oder auch in der IT ist sie innerhalb kürzester Zeit unerlässlich geworden“, so Herr. Es könne aber nicht sein, dass ein Konzern wie Google herkommt und eine riesige Serverhalle auf die grüne Wiese stellt. Österreich dürfe sich nicht weiter von internationalen Konzernen aus China und den USA abhängig machen.

Die USA sei auch ein mahnendes Beispiel: „Dort ist der Bau von Rechenzentren völlig aus dem Ruder gelaufen. Rund um die Rechenzentren steigen die Strompreise, das Wasser wird knapp und die Anrainer hören Tag und Nacht das Brummen. Das wollen wir hier sicher nicht!“, so die Abgeordnete. Deshalb sorge die Regierung vor: „In Zukunft werden große Rechenzentren UVP-pflichtig. Wir haben das gefordert und unsere Koalitionspartner an Bord geholt. Und nun wollen wir das neue Gesetz so schnell wie möglich beschließen“, so Herr.

Herr listet einige Punkte auf, die für die SPÖ darüber hinaus zentral seien: Gebaut werden dürfe nur, wenn es einen wirklichen Bedarf und einen echten Nutzen für die Gesellschaft gibt. Wasser und Umwelt müssten geschützt werden. Eine leistbare Stromversorgung unserer Haushalte und Betriebe müsse Vorrang haben, mit der Abwärme sollen Gebäude geheizt werden. Rechenzentren müssten gute Arbeitsplätze bringen und die Betriebe in der Region müssen davon profitieren können. Europäische Betreiber sollen klaren Vorrang vor US-Konzernen haben.

„Rechenzentren gibt es nur nach unseren Regeln und nicht nach den Regeln von Google und Co. Energieeffizient, mit Rücksicht auf Mensch und Natur, mit heimischer Wertschöpfung und so, dass unsere Souveränität gestärkt wird – das ist unser Zugang“, so Herr. (Schluss) mf/bj