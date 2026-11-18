Wien (OTS) -

“Wir brauchen Investitionen in Europa und eine moderne Infrastruktur, um unseren Wirtschaftsstandort langfristig abzusichern. Dazu gehört heute neben Schiene und Straße selbstverständlich auch die digitale Infrastruktur. Rechenzentren sind ein wesentlicher Bestandteil eines modernen Industrie- und Wirtschaftsstandorts”, betonte heute, Mittwoch, die ÖVP-Sprecherin für Umwelt und Klimaschutz Carina Reiter in der Aktuellen Stunde zum Thema Rechenzentren im Nationalrat.

“Europa muss seine digitale Eigenständigkeit stärken und die Abhängigkeit von großen internationalen Technologieanbietern reduzieren. Dafür braucht es sowohl eine österreichische – wie sie auch Staatssekretär Alexander Pröll angesprochen hat – als auch eine europäische Strategie mit klaren Rahmenbedingungen und entsprechenden Investitionen. Gerade im Bereich der Künstlichen Intelligenz liegen große Chancen. Während Europa bei großen Sprachmodellen bereits ins Hintertreffen geraten ist, können wir bei kleineren, industrie- und branchenspezifischen Modellen aufholen und europäische Produkte und Dienstleistungen langfristig am Weltmarkt positionieren“, zeigte sich die Mandatarin überzeugt. ”Gleichzeitig ist eine sichere digitale Infrastruktur auch eine Frage der nationalen Sicherheit und des Schutzes kritischer Einrichtungen."

Ein besonderes Augenmerk legt die Umweltsprecherin auf die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) von Rechenzentren. Derzeit gibt es im UVP-Gesetz keinen eigenen Tatbestand für Rechenzentren. Allerdings könnten bereits bestehende Tatbestände, etwa bei Grundwasserentnahmen oder Städtebauvorhaben, eine UVP-Pflicht auslösen. “In der Vergangenheit hat es bei der Anwendung dieser Bestimmungen Unklarheiten gegeben. Deshalb soll mit der aktuellen UVP-Novelle, deren Begutachtung kürzlich abgeschlossen wurde, erstmals eine eigene Ziffer für die Neuerrichtung von Rechenzentren eingeführt werden. Damit stellen wir sicher, dass bei großen Vorhaben mit hohem Ressourcenbedarf die Umweltauswirkungen sorgfältig geprüft werden und eine angemessene Öffentlichkeitsbeteiligung stattfindet”, erläuterte Reiter. Österreich nimmt damit innerhalb der Europäischen Union eine Vorreiterrolle ein.

“Auch der steigende Energiebedarf von Rechenzentren muss berücksichtigt werden. Die Nutzung digitaler Technologien wächst rasant. Deshalb müssen wir Energieeffizienz und Innovation gemeinsam vorantreiben”, so die Umweltsprecherin.

“Wir müssen in unsere Zukunft investieren und eine souveräne, sichere und innovative digitale Infrastruktur aufbauen. Dafür brauchen wir klare Strategien, verlässliche Rahmenbedingungen und einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Denn digitale Infrastruktur ist heute eine unverzichtbare Standortinfrastruktur, die unseren Wohlstand und unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig absichert”, schloss Reiter. (Schluss)