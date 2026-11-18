Wien (OTS) -

Mit Bestürzung reagierte heute FPÖ-Kultursprecher NAbg. Wendelin Mölzer auf die gewalttätigen Vorfälle bei einem traditionellen Krampuslauf in Ansfelden in Oberösterreich. Die Veranstaltung, ein Höhepunkt im lokalen Brauchtumskalender, musste vorzeitig abgebrochen werden, nachdem eine Gruppe von rund 50 Jugendlichen die Teilnehmer und Perchten mit Steinen beworfen und tätlich angegriffen hatte. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll es sich bei den Tätern mehrheitlich um Personen mit Migrationshintergrund gehandelt haben.

Für Mölzer sei dieser Vorfall symptomatisch für die Fehlentwicklungen der letzten Jahre. „Es ist ein Skandal und ein trauriges Armutszeugnis für die Sicherheitslage in unserem Land, wenn eine über Generationen gepflegte Tradition von einer gewalttätigen Gruppe derart attackiert wird, dass sie abgebrochen werden muss. Hier zeigt sich das ganze Ausmaß einer gescheiterten Integrationspolitik. Man hat jahrelang Parallelgesellschaften wuchern lassen, in denen unsere Werte, unsere Kultur und selbst der Respekt vor dem Eigentum und der körperlichen Unversehrtheit anderer nichts zählen“, erklärte Mölzer.

Besonders bedenklich sei für den freiheitlichen Kultursprecher, dass solche Vorfälle das ehrenamtliche Engagement und die Kultur im ländlichen Raum gefährdeten. Brauchtumsvereine würden mit viel Herzblut und persönlichem Einsatz die heimische Kultur lebendig halten. Wenn ihre Veranstaltungen zur Zielscheibe von Gewalt würden, sei das ein Angriff auf das Fundament der Zivilgesellschaft. „Wer zu uns kommt, hat die Pflicht, unsere Lebensweise und unsere Traditionen zu respektieren. Eine Toleranz, die es zulässt, dass heimische Bräuche angegriffen werden, ist keine Toleranz, sondern Selbstaufgabe. Jeder, der an solchen Gewaltexzessen beteiligt ist, muss die volle Härte des Gesetzes spüren. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass der öffentliche Raum und unsere Kulturveranstaltungen zu rechtsfreien Zonen verkommen, in denen sich gewaltbereite Gruppen austoben können“, betonte Mölzer.

Abschließend forderte Mölzer ein klares politisches Bekenntnis zum Schutz der heimischen Kultur und Volkskultur. „Wir Freiheitliche stehen an der Seite der Brauchtumsvereine und all jener, die unsere Kultur leben und pflegen. Es braucht endlich einen echten Schutz unserer Identität, eine konsequente Strafverfolgung und bei ausländischen Tätern eine ebenso konsequente Abschiebepolitik. Unsere Kultur ist das Fundament unserer Heimat. Sie ist nicht verhandelbar und muss vor solchen Angriffen wirksam geschützt werden.“