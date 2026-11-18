Wien (OTS) -

Beim Young-Science-Kongress am 17. November 2026 wurden zahlreiche Auszeichnungen vergeben: die Citizen Science Awards, für die Young-Science-Tage an Schulen und der Young Science Inspiration Award. Mehr als 700 Schüler:innen und Lehrpersonen unterschiedlicher Schulstufen aus ganz Österreich konnten vor Ort in der TU Wien in unmittelbaren Austausch mit Wissenschaftler:innen treten. Der OeAD organisierte den Kongress im Auftrag des Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF) und in Kooperation mit der TU Wien.

Citizen Science Awards 2026 verliehen

Von 1. April bis 31. Juli 2026 konnten Schulklassen, Jugendgruppen, Familien und auch Einzelpersonen österreichweit an sieben Citizen-Science-Projekten mitforschen. Es wurden 19 Schulklassen, zwei Jugendgruppen, sechs Einzelpersonen und eine Familie für ihr Engagement ausgezeichnet. Die Preisträger:innen kommen aus allen neun Bundesländern. Das BMFWF vergab Preisgelder von bis zu 1.000 Euro pro Schulklasse bzw. Jugendgruppe. Familien und Einzelpersonen erhielten Sachpreise, die von den Forschungsprojekten bereitgestellt wurden.

Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner gratulierte den Preisträgerinnen und Preisträgern: „Wer selbst forscht, erlebt, wie spannend Wissenschaft ist und wie viel sie in unserem Alltag bewirkt. Genau diese Begeisterung wollen wir früh wecken und stärken. Im Kindergarten, in der Schule, aber auch zu Hause und gemeinsam mit der ganzen Familie. Denn Wissenschaft lebt davon, dass Menschen mitdenken, mitforschen und unsere Zukunft mitgestalten. Citizen Science stärkt darüber hinaus auch das Vertrauen in die Wissenschaft!“

Die Tätigkeiten der Citizen Scientists waren vielfältig: Sie erforschten die Artenvielfalt von Schmetterlingen und Pilzen sowie die Biodiversität auf Friedhöfen, maßen die akustische Vielfalt im Wald und den Kohlenstoffspeicher von Bäumen, erhoben Daten zur Wahrnehmung des Klimawandels und untersuchten die Auswirkungen von Technologien auf unsere Erinnerung.

Folgende Schulen zählen zu den ausgezeichneten Einrichtungen:

Oberösterreich: HLW | HLK Freistadt, HTL Braunau am Inn, MS Steinerkirchen an der Traun, Praxis-Mittelschule der Pädagogischen Hochschule OÖ

Wien: BRG 6 Marchettigasse, HLTW13 Bergheidengasse, OVS Hadersdorf

Niederösterreich: BG/BRG Zwettl, LSS Hinterbrühl

Steiermark: BG/BRG Stainach, HLW FSB Weiz, MS Markt Hartmannsdorf, MS Obdach, VS St. Marein bei Neumarkt

Burgenland: HLP Oberwart

Salzburg: BORG Straßwalchen

Vorarlberg: BG Gallusstraße

Jugendgruppen:

Wien: OMA/OPA-Projekt vom Verein NL40

Oberösterreich: Bibliothek Schwertberg

Einzelpersonen:

Kärnten: Andrée Feyertag

Wien: Dominik Moser, Gabriele Hekerle

Tirol: Caroline Roos

Niederösterreich: Florian Mayer, Markus Sabor

Familie:

Wien: Beatrix Schuster und Peter Weingartner

Ebenfalls ausgezeichnet wurden „Young-Science-Tage an Schulen“

Für diesen Wettbewerb gestalteten Schulen im Schuljahr 2025/26 eigene Forschungstage.

Jakob Calice, Geschäftsführer des OeAD, betonte: „Die Young-Science-Tage zeigen, wie die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Forschung konkret gelingt. Schüler:innen lernen wissenschaftliche Arbeitsweisen kennen, Schulen knüpfen Kontakte zu Forschungseinrichtungen. Die Einbindung regionaler Netzwerke wie der MINT-Regionen trägt dazu bei, diese Kooperationen über einzelne Veranstaltungen hinaus zu stärken.“

Die ausgezeichneten Schulen 2025/26 sind:

Wien: BRG/ORG 15 Henriettenplatz, Hans Christian Andersen Volksschule, Praxismittelschule der Pädagogischen Hochschule Wien

Steiermark: Volksschule Berndorf

Oberösterreich: HTL Perg, Sokrates Schule Mühlviertel

Niederösterreich: BRG/BORG Kirchdorf an der Krems, BG/BRG Klosterneuburg, NMS Gerasdorf, Privatgymnasium und Realgymnasium Klosterneuburg

Burgenland: BG/BRG Neusiedl am See

Kärnten: HBLA Pitzelstätten

Young Science Inspiration Award verliehen

Beim Young Science Inspiration Award werden Maturantinnen und Maturanten des Schuljahres 2025/26 ausgezeichnet, deren Abschlussarbeiten auf aktuellen Forschungsprojekten basieren und neue Ideen für die Wissenschaft liefern. 13 der 24 eingereichten Arbeiten wurden dafür von Forschenden für den Award nominiert. Beim Bühnenfinale um den Publikumspreis präsentierten Hanna Holics (Öffentliches Gymnasium der Stiftung „Theresianische Akademie“ Wien), Stefan Pernsteiner (Linzer Technikum - HTL Paul-Hahn-Straße) sowie Gesine Wollboldt und Viola Vorhauer (Gemeinschaftsarbeit, HTL Braunau) ihre Arbeiten. Das Publikum kürte Gesine Wollboldt und Viola Vorhauer mit ihrer Abschlussarbeit zum Thema „Luminacell-Biostim“.

Jasmin Gründling-Riener, TU Vizerektorin Lehre: „Ich freue mich, knapp 700 wissenschaftsbegeisterte Schüler:innen an der TU Wien zu begrüßen. Der Young-Science-Kongress zeigt, wie talentiert und begeistert Österreichs wissenschaftlicher Nachwuchs ist. Dieses Potenzial zu fördern ist gesellschaftliche Verantwortung und Zukunftsinvestition. Wer heute junge Talente für die Wissenschaft gewinnen will, muss ihnen morgen aber auch Möglichkeiten geben, sich zu entfalten.“

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