Wien (OTS) -

Das vierte Gespräch der aktuellen Reihe „5Gespräche“ zum Thema „KI und Mobilfunk“ führte das Forum Mobilkommunikation mit Marion Mitsch, Geschäftsführerin FEEI – Fachverband Elektro- und Elektronikindustrie.

Edge AI: Österreich mit Potenzial zur Vorreiterrolle

Marion Mitsch sieht großes Potenzial für die Elektro- und Elektronikindustrie in Österreich insbesondere im Bereich Edge AI. Dabei bleiben die Daten lokal gespeichert und werden zur Optimierung von Prozessen genutzt. Österreich könnte damit eine internationale Vorreiterrolle einnehmen und einen wichtigen Wettbewerbsvorteil erzielen.

Mehr qualifizierte Arbeitskräfte durch KI

Künstliche Intelligenz mache Prozesse in der Elektro- und Elektronikindustrie schneller, effizienter und kostengünstiger, so Mitsch. Routinetätigkeiten könnten dadurch effizienter erledigt werden. Arbeitsplätze gingen dadurch jedoch nicht verloren. Vielmehr steige der Bedarf an qualifizierten Fachkräften für die Implementierung und den Betrieb KI-gestützter Systeme, von denen es derzeit noch zu wenige gebe. KI schaffe somit auch höher qualifizierte Arbeitsplätze.

Leistungsfähige Kommunikationsnetze als Grundlage für den KI-Einsatz

Leistungsfähige Infrastrukturen seien dafür essenziell. Insbesondere brauche es mobile Kommunikationsnetze, die wachsende Datenmengen zuverlässig übertragen können. Gerade in der Produktion seien stabile Verbindungen unerlässlich und entsprechende Investitionen entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts.

Erste Folge der „5Gespräche“ mit Elka Xharo

Den Auftakt zur neuesten Gesprächsreihe der „5Gespräche“ machte die Wissenschaftskommunikatorin, Wissenschaftsautorin und Informatikerin Elka Xharo.

Sie erklärte grundlegend, was KI tatsächlich ist, kann und nicht kann.

https://youtu.be/DTnoBgrOlag

Zweite Folge mit Klaus Steinmaurer

Im zweiten Gespräch aus der Reihe „5Gespräche“ sprach das FMK mit Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR, Fachbereiche Telekom und Post über Chancen und Risiken der KI in Bezug auf Netzsicherheit und Datenschutz.

https://youtu.be/aMREK-QUgOs

Dritte Folge mit Alexander Pröll

Im dritten Gespräch mit Alexander Pröll, Staatssekretär für Digitalisierung ging es um KI als Unterstützung für die Verwaltung und welchen Nutzen die Bürger:Innen daraus ziehen.

https://youtu.be/5qRZD8jKWGk

Den Abschluss der „5Gespräche“ bildet am Freitag, 20.11.2026, Volker Libovsky, Präsident des Forum Mobilkommunikation 2026. Alle Folgen der „5Gespräche“ sind auf dem Youtubekanal des Forum Mobilkommunikation zu finden:

https://www.youtube.com/@fmkforummobilkommunikation962/videos