- 18.11.2026, 10:28:32
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FMK: Vierte Folge „5Gespräche“ zum Thema KI und Mobilfunk mit Marion Mitsch, GF FEEI
Österreich Vorreiterrollen-Potenzial bei Edge AI / Qualifizierte Arbeitskräfte durch KI / Kommunikationsnetze bilden Grundlage für KI-Einsatz https://youtu.be/X01s9IWBuDM
Das vierte Gespräch der aktuellen Reihe „5Gespräche“ zum Thema „KI und Mobilfunk“ führte das Forum Mobilkommunikation mit Marion Mitsch, Geschäftsführerin FEEI – Fachverband Elektro- und Elektronikindustrie.
Edge AI: Österreich mit Potenzial zur Vorreiterrolle
Marion Mitsch sieht großes Potenzial für die Elektro- und Elektronikindustrie in Österreich insbesondere im Bereich Edge AI. Dabei bleiben die Daten lokal gespeichert und werden zur Optimierung von Prozessen genutzt. Österreich könnte damit eine internationale Vorreiterrolle einnehmen und einen wichtigen Wettbewerbsvorteil erzielen.
Mehr qualifizierte Arbeitskräfte durch KI
Künstliche Intelligenz mache Prozesse in der Elektro- und Elektronikindustrie schneller, effizienter und kostengünstiger, so Mitsch. Routinetätigkeiten könnten dadurch effizienter erledigt werden. Arbeitsplätze gingen dadurch jedoch nicht verloren. Vielmehr steige der Bedarf an qualifizierten Fachkräften für die Implementierung und den Betrieb KI-gestützter Systeme, von denen es derzeit noch zu wenige gebe. KI schaffe somit auch höher qualifizierte Arbeitsplätze.
Leistungsfähige Kommunikationsnetze als Grundlage für den KI-Einsatz
Leistungsfähige Infrastrukturen seien dafür essenziell. Insbesondere brauche es mobile Kommunikationsnetze, die wachsende Datenmengen zuverlässig übertragen können. Gerade in der Produktion seien stabile Verbindungen unerlässlich und entsprechende Investitionen entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts.
Erste Folge der „5Gespräche“ mit Elka Xharo
Den Auftakt zur neuesten Gesprächsreihe der „5Gespräche“ machte die Wissenschaftskommunikatorin, Wissenschaftsautorin und Informatikerin Elka Xharo.
Sie erklärte grundlegend, was KI tatsächlich ist, kann und nicht kann.
Zweite Folge mit Klaus Steinmaurer
Im zweiten Gespräch aus der Reihe „5Gespräche“ sprach das FMK mit Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR, Fachbereiche Telekom und Post über Chancen und Risiken der KI in Bezug auf Netzsicherheit und Datenschutz.
Dritte Folge mit Alexander Pröll
Im dritten Gespräch mit Alexander Pröll, Staatssekretär für Digitalisierung ging es um KI als Unterstützung für die Verwaltung und welchen Nutzen die Bürger:Innen daraus ziehen.
Den Abschluss der „5Gespräche“ bildet am Freitag, 20.11.2026, Volker Libovsky, Präsident des Forum Mobilkommunikation 2026. Alle Folgen der „5Gespräche“ sind auf dem Youtubekanal des Forum Mobilkommunikation zu finden:
https://www.youtube.com/@fmkforummobilkommunikation962/videos
Rückfragen & Kontakt
Forum Mobilkommunikation – FMK
Gregor Wagner, Pressesprecher
Telefon: Mobil: +43 664 619 25 12 Fix: +43 1 588 39 15
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