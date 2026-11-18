Wien (OTS) -

Anlässlich von Initiativen wie dem „Red Wednesday“, die auf die dramatische Lage verfolgter Christen aufmerksam machen, pochte der FPÖ-Religionssprecher NAbg. Dipl.-Ing. Christian Schandor auf die Umsetzung konkreter politischer Maßnahmen. Aktionen zur Bewusstseinsbildung seien zwar ein wichtiger erster Schritt, könnten aber eine entschlossene und aktive Politik zum Schutz der weltweit am stärksten verfolgten Religionsgemeinschaft nicht ersetzen.

Schandor hob die schockierende Dimension der weltweiten Christenverfolgung hervor, die durch den aktuellen Weltverfolgungsindex von „Open Doors“ belegt werde. „Wenn heute jede siebte Person christlichen Glaubens in einem Umfeld von hoher bis extremer Verfolgung leben muss, dann ist das eine humanitäre Katastrophe von unvorstellbarem Ausmaß. Die Statistik zeigt, dass rund 388 Millionen Menschen betroffen sind und allein im letzten Berichtszeitraum 4.849 Christen wegen ihres Glaubens ermordet wurden. Das sind keine abstrakten Zahlen, sondern Schicksale, für die auch die westliche Wertegemeinschaft eine Verantwortung trägt“, so Schandor.

Der freiheitliche Abgeordnete erinnerte in diesem Zusammenhang an einen im Nationalrat einstimmig angenommenen Antrag der FPÖ aus dem Jahr 2022, der die Bundesregierung zum entschlossenen Auftreten gegen die weltweite Christenverfolgung verpflichtet. „Unser Antrag war ein klares Mandat des gesamten Parlaments an die Regierung, auf allen Ebenen – national, europäisch und international – aktiv zu werden. Symbolische Gesten sind zu wenig. Die Regierung steht in der Pflicht, dem Parlament konkrete Schritte und Ergebnisse zu berichten, wie sie diesem Auftrag nachkommt. Wir werden die Umsetzung genau beobachten und einfordern“, so Schandor.

Es sei für ihn ein untragbarer Widerspruch, wenn Österreich und die EU einerseits die Verfolgung von Christen beklagen, andererseits aber jene Länder bzw. Regierungen mit Steuergeldern unterstützen, in denen diese Verfolgung stattfindet. „Eine glaubwürdige Politik muss hier klare Kriterien anlegen. Unsere Entwicklungshilfe und unsere außenpolitischen Beziehungen müssen an die Einhaltung fundamentaler Menschenrechte, insbesondere der Religionsfreiheit, gekoppelt sein. Es kann nicht sein, dass wir die Verfolger unserer Glaubensbrüder indirekt mitfinanzieren.“

Abschließend appellierte Schandor für eine Neuausrichtung der österreichischen Politik: „Wir brauchen eine selbstbewusste und wertebasierte Außenpolitik, die den Schutz von Christen zu einem zentralen Anliegen macht. Wir müssen unsere diplomatischen und finanziellen Hebel nutzen, um vor Ort echten Schutz zu bewirken. Österreich hat als historisch christlich geprägtes Land eine besondere Verantwortung, die Stimme für jene zu erheben, deren Stimme unterdrückt wird.“