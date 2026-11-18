Wien (OTS) -

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen wachsen in Österreich weitgehend segregiert von Gleichaltrigen auf und bleiben länger auf die Unterstützung ihrer Familien angewiesen. Das zeigt der neue Bericht „MONITOR Kinder und Jugendliche mit Behinderungen“, den der Unabhängige Monitoringausschuss anlässlich des Tages der Kinderrechte veröffentlicht. Der MONITOR bündelt die Erfahrungsberichte von jungen Menschen mit Behinderungen aus der Öffentlichen Sitzung 2025 zum Aufwachsen mit Behinderungen und leitet daraus politische Maßnahmen ab.

Fehlende Unterstützungsstrukturen wie Persönliche Assistenz in Schule und Freizeit, inklusive Lehrstellen und Wohnmöglichkeiten sowie barrierefreie Informationen über eigene Rechte und Unterstützungsmöglichkeiten erschweren den Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Fehlende barrierefreie Freizeitangebote und weite Schulwege bei Besuch einer Sonderschule schränken die Möglichkeit für Freundschaften sowie Liebe und Partnerschaft ein.

Katta Spiel, Vorsitz Unabhängiger Monitoringausschuss: „Kinder und Jugendliche werden doppelt isoliert. Einerseits wird ihnen von klein auf signalisiert, sie seien nicht Teil der Gesellschaft. Andererseits werden sie aufgrund fehlender Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben in Abhängigkeitsverhältnisse gedrängt. Tatsächlich ist Österreich aber nach Artikel 7 der UN-BRK dazu verpflichtet, ihre soziale Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben zu garantieren.“

Gesicherte Unterstützung und echte Wahlmöglichkeiten

Die Erfahrungsberichte der jungen Personen mit Behinderungen haben gezeigt: für einen selbstbestimmten Start ins Erwachsenenleben brauchen Kinder und Jugendliche mit Behinderungen gesicherte Unterstützung, echte Wahlmöglichkeiten und Wissen über ihre Rechte. Persönliche Assistenz muss bundesweit einheitlich, flexibel und jugendgerecht in allen Lebensbereichen verfügbar sein.

Ein inklusives Bildungssystem, Ausbildungsangebote und Zugang zum Arbeitsmarkt sollen Möglichkeiten für existenzielle Absicherung schaffen. Ebenso braucht es einen Rechtsanspruch auf selbstbestimmtes Wohnen, mehr inklusive Wohnangebote und langfristige De-Institutionalisierungsstrategien.

Katta Spiel, Vorsitz Unabhängiger Monitoringausschuss: „Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen wird vieles vorenthalten, was für andere selbstverständlich zum Aufwachsen gehört. Soziale Kontakte, erste Beziehungen, Selbstständigkeit und eigene Zukunftsperspektiven. Das geht aber nur schwer, wenn keine Assistenz zur Verfügung steht. Und welche Jugendlichen nehmen gerne ihre Eltern mit auf ein Date?"

Den ganzen MONITOR Kinder und Jugendliche mit Behinderungen lesen: https://www.monitoringausschuss.at/stellungnahmen/thematische-stellungnahmen/

Das Factsheet zum Bericht lesen: https://www.monitoringausschuss.at/wp-content/uploads/2026/11/Factsheet_UMA_MONITOR_Kinder-und-Jugendliche.pdf