Wien (OTS) -

Gesundheitsförderung im Kindergarten: KIWI – Kinder in Wien (KIWI) und Ergotherapie Austria konzipierten dieses Pilotprojekt, das nun an sechs KIWI-Standorten über ganz Wien verteilt, kindergartenbasierte Ergotherapie anbietet. Im Mittelpunkt steht ein neuer Ansatz: Ergotherapeut*innen arbeiten direkt mit den pädagogischen Teams zusammen, um die Entwicklung und Teilhabe aller Kinder im Kindergartenalltag zu fördern.

Statt einzelne Kinder zu behandeln, werden gemeinsam mit den Pädagog*innen Gruppensituationen analysiert, Herausforderungen erkannt und Lösungen für den Alltag entwickelt. Davon profitieren alle: Kinder werden in ihrer Entwicklung gestärkt, pädagogische Fachkräfte erhalten zusätzliche Unterstützung und multiprofessionelle Zusammenarbeit wird zum selbstverständlichen Bestandteil der Elementarbildung.

Während vergleichbare präventive Ansätze in anderen Ländern bereits öffentlich gefördert werden, fehlt es in Österreich bislang an entsprechenden Finanzierungsstrukturen.

Wie das Pilotprojekt konkret funktioniert, welche Chancen die kindergartenbasierte Ergotherapie eröffnet und warum Gesundheitsförderung bereits im Kindergarten ansetzen muss, präsentieren KIWI – Kinder in Wien und Ergotherapie Austria im Rahmen eines Pressegesprächs.

Datum: Dienstag, 24. November 2026

Uhrzeit: 13:00 Uhr

Ort: KIWI-Akademie 1, Wimbergergasse 30, 1070 Wien

Format: Hybrid – Teilnahme vor Ort oder via Livestream

Wir laden die Vertreter*innen der Medien herzlich zum Pressegespräch ein und bitten um Anmeldung bei Susanne Borth, MSc unter [email protected]. Den Zugangslink zum Livestream erhalten Sie nach der Anmeldung.

Themen:

Vorstellung des Pilotprojekts, das an sechs KIWI-Standorten stattfindet

Kindergartenbasierte Ergotherapie: Prävention und Gesundheitsförderung für alle Kinder

Multiprofessionelle Zusammenarbeit als Chance für Kinder und pädagogische Teams

Internationale Ansätze und die Frage der Finanzierung in Österreich

Gesprächspartner*innen:

Marion Hackl, Präsidentin Ergotherapie Austria

Stefanie Holt, BSc, MA, Berufspolitik und Projektverantwortliche bei Ergotherapie Austria

Mag.a Gudrun Kern, Geschäftsführerin und pädagogische Leitung KIWI – Kinder in Wien

Mag.a Andrea Stern, Leitung KIWI-Kindergarten Altmannsdorfer Straße