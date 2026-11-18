Wien (OTS) -

Die heutige Aktuelle Stunde der Grünen zum Thema Rechenzentren sei ein Paradebeispiel für grüne Doppelmoral und Heuchelei, kritisierte der burgenländische FPÖ-NAbg. MMag. Alexander Petschnig in der heutigen Nationalratssitzung. Während die Grünen im Parlament den „Ausverkauf von Wasser, Energie und Boden“ beklagten, würden ihre eigenen Regierungsmitglieder in den Ländern genau das Gegenteil tun.

Petschnig verwies auf ein geplantes Rechenzentrum in Nickelsdorf, Burgenland, das von der dortigen grünen Landeshauptmann-Stellvertreterin, die für Umwelt, Naturschutz und Energie zuständig ist, massiv vorangetrieben werde. „Während hier wortreich argumentiert wird, machen die Grünen im Burgenland in Regierungsverantwortung genau das Gegenteil. Sie forcieren gemeinsam mit den Koalitionspartnern ein Rechenzentrum-Megaprojekt“, so Petschnig, der die Dimensionen des Vorhabens skizzierte: „Ein Rechenzentrum, das 80 Hektar umfassen soll, das sind 112 Fußballfelder, mit 500 Megawatt maximaler Momentanleistung – das entspricht dem Verbrauch von 1,5 Millionen Haushalten. Das ist ein Projekt, das zehnmal so groß ist wie das größte Rechenzentrum, das Österreich bisher betreibt.“ Angesichts dieser eklatanten Widersprüchlichkeit richtete Petschnig einen klaren Appell an die Grünen: „Stimmen Sie das zuerst einmal intern ab!“

„Die FPÖ ist nicht prinzipiell gegen solche Einrichtungen, ganz und gar nicht. Wir brauchen und wollen moderne Infrastruktur, das sehen wir auch so, aber wir dürfen einige Aspekte nicht vergessen.“ Einer der kritischsten Punkte sei der enorme Wasserverbrauch in einer der trockensten Regionen Österreichs. „Rechenzentren brauchen enorme Kühlungskapazitäten, vor allem Wasser. Der Seewinkel, zu dem Nickelsdorf dazugehört, ist die wasserärmste Region in ganz Österreich. Haushalte dürfen immer wieder die Pools nicht mehr füllen, Winzer dürfen ihre Weingärten nicht mehr wässern, Salzlacken trocknen aus. Und genau dort wollen die Grünen mit Ihrer Landeshauptmann-Stellvertreterin ein Rechenzentrum errichten. Die Einschränkung der ortsansässigen Bevölkerung wegen so eines Projekts ist wirklich inakzeptabel!“

Besonders störend sei die penetrante Verweigerung, die Bevölkerung einzubinden. „Der Landeshauptmann schiebt angebliche Geheimhaltung vor, während die Bürger um ihre Lebensgrundlage fürchten“, kritisierte Petschnig und enthüllte, dass hinter dem Rücken der Bevölkerung Fakten geschaffen werden sollen: „Just heute führt die rot-grüne Landesregierung unter Einbeziehung der ÖVP ein Geheimtreffen im Burgenland durch, um dieses Projekt gegen den Willen der Bevölkerung durchzupeitschen. Die FPÖ hat keine Einladung bekommen.“ Um die Einflussmöglichkeiten der Gemeinden zu unterbinden, solle sogar das Raumplanungsgesetz geändert werden.

Für die FPÖ sei die Sache klar, so Petschnig abschließend: „Wer unser ‚Ja‘ zu einem derartigen Projekt haben will, muss volle Transparenz walten lassen. Wer baut, was kostet es, was bringt es den Menschen, worin besteht die Wertschöpfung und was bedeutet es für die Naturressourcen? Die jetzige Schieflage ist unangemessen und dafür ist die FPÖ nicht zu haben!“