Wien Breitensee/Währing (OTS) -

Sieben Folgen zu je 14 Minuten von Journalismus-Studierenden der FHWien der WKW erwarten die Seher:innen des Community TV ab 18. November 2026 um jeweils 20:35 Uhr zweimal im Monat. I-KUH macht Wissenschaft leicht verdaulich. Die Magazinsendung widmet sich niederschwellig topaktuellen Themen aus Medizin, Psychologie, Geschichte und Klimaforschung und bittet in den ansprechend gestalteten Beiträgen namhafte Expert:innen vor die Kamera.



Folge 1 am 18. November 2026 beschäftigt sich mit Pheromonen, dem Liebesleben der Graugänse, dem Broken-Heart-Syndrom oder dem Thema Eifersucht. Die zweite Ausgabe am 2. Dezember 2026 fragt nach, welche Folgen das Kiffen für die Entwicklung des Gehirns hat, was man tun kann, um besonders lange zu leben, wie gefährlich Kopfbälle für die Gesundheit sind und ob uns die Künstliche Intelligenz eigentlich dümmer macht.



Die dritte Folge am 16. Dezember 2026 hat Grenzen zum Thema: Wie lange kommt man ohne Essen aus? Was passiert im Kopf beim so genannten „Runner’s High?“ Wie kann Menschen mit ME/CFS geholfen werden? Haben Männer und Frauen unterschiedliches Schmerzempfinden? Die vierte Sendung am 23.12.2026 hinterfragt mutmaßliche Pseudowissenschaften. Es geht um verkannte wissenschaftliche Erkenntnisse in der Geschichte, Wünschelrouten, Tierhomäopathie und Epigenetik.



Die Folgen fünf bis sieben am 30. Dezember 2026 sowie am 6. und 27. Jänner 2027 beschäftigen sich mit dem Wintereinbruch, mit Körpermaximierung und schließlich mit dem Klimawandel.



Das Community TV und den Bachelor-Studiengang Journalismus & Medienmanagement der FHWien der WKW verbinden bereits eine langjährige Zusammenarbeit. Die innovativen und engagiert gestalteten Sendungen, die im Rahmen von Lehrveranstaltungen entstehen, werden auf OKTO ausgestrahlt. Im letzten Wintersemester war die feministische Sendereihe BUSSI RIOT zu sehen.