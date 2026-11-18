Wien (OTS) -

Nicht die Löhne, sondern die Unternehmensprofite treiben die hausgemachte Teuerung: Im ersten Halbjahr 2026 gingen rund drei Viertel der hausgemachten Preissteigerungen auf höhere Unternehmensgewinne zurück. Lohnerhöhungen spielten demgegenüber kaum eine Rolle.

Die hausgemachte Teuerung umfasst jene Preissteigerungen, die auf in Österreich produzierte Güter und Dienstleistungen zurückgehen. Preiserhöhungen durch Importe – etwa bei fossilen Brennstoffen – sind darin nicht enthalten.

Profite treiben die Preise

Schon zu Beginn der Teuerungskrise 2021/2022 war der Anteil der Unternehmensgewinne an der hausgemachten Teuerung enorm. Bis Anfang 2023 lag er bei teils deutlich über 50 Prozent. Seit Anfang 2025 sind Unternehmensgewinne erneut für rund die Hälfte der Teuerung verantwortlich. Mit dem Ausbruch des Iran-Kriegs stieg die profitgetriebene Inflation noch einmal deutlich an: Im ersten und zweiten Quartal 2026 war der Anstieg der Unternehmensprofite für rund drei Viertel der hausgemachten Teuerung verantwortlich. Der Anteil der Löhne erreichte den niedrigsten Wert seit dem ersten Halbjahr 2022.

Löhne sind nicht der Preistreiber

Nur zwischenzeitlich trugen die Lohnerhöhungen stärker zur hausgemachten Teuerung bei als die Unternehmensgewinne. Der Grund dafür war, dass in diesem Zeitraum die zuvor erfolgten Reallohnverluste ausgeglichen wurden, die Beschäftigte zu Beginn der Teuerungskrise erlitten hatten. Zugleich sank die Inflation in dieser Phase.

„Während Lohnerhöhungen zuletzt kaum zu den hausgemachten Preissteigerungen beitrugen, zeigt sich seit Anfang 2026 ein starker Anstieg der profitgetriebenen Teuerung. In kaum einem anderen Land treiben die Gewinne die Inflation so stark wie in Österreich“, sagt Mattias Muckenhuber, Fachexperte im Volkswirtschaftlichen Referat des ÖGB.

Österreich im EU-Spitzenfeld

Im EU-Vergleich sticht Österreich negativ hervor: Im ersten Quartal 2026 gab es nur drei Länder mit einem höheren Anteil profitgetriebener hausgemachter Teuerung, im zweiten Quartal sechs. Der hohe Gewinnanteil ist damit kein allgemeines europäisches Phänomen, sondern vor allem ein österreichisches Problem.

„Viele Unternehmen scheinen sich im Zuge der starken Preisanstiege bei fossilen Brennstoffen als Folge des Iran-Kriegs ein ordentliches Körberlgeld zu verdienen, indem sie die Preise stärker als ihre Kosten erhöhen. Die bisher gesetzten Preiseingriffe haben wesentlich dazu beigetragen, die Teuerung deutlich abzuschwächen, sodass die Inflationsrate nunmehr unter dem Euroraumdurchschnitt liegt. Dennoch sind weitere Maßnahmen notwendig, wie etwa beim Sprit und bei den Mieten“, sagt Angela Pfister, Leiterin des volkswirtschaftlichen Referats des ÖGB.

Der ÖGB fordert:

Die Margenbegrenzung im Rahmen der Spritpreisbremse auszuweiten und über November hinaus zu verlängern.

Mieter:innen wirksam zu schützen: ausschließlich unbefristete Mietverträge für unternehmerische Vermieter:innen sowie eine Obergrenze für Mieterhöhungen von maximal zwei Prozent pro Jahr auch am freien Mietmarkt.

Die Bankenabgabe auf eine Milliarde Euro zu erhöhen, damit der Bankensektor einen fairen Beitrag zur Entlastung der Bevölkerung leistet.

Mehr Infos hier

https://www.oegb.at/content/dam/oegb/downloads/OeGb_Berechnung_Heimische_Preissteigerungen.pdf

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