St. Pölten (OTS) -

Anlässlich des morgigen Welttoilettentags am 19. November machen niederösterreichische Buslenker:innen gemeinsam mit der Gewerkschaft vida im Vorfeld der Landtagssitzung in St. Pölten auf die teils nach wie vor prekären sanitären Zustände (u.a. mangelnde WCs, Waschgelegenheiten und Pausenräume) während der Dienstschichten im Linienverkehr aufmerksam.

Mit dieser Aktion – es wird unter anderem zur Verdeutlichung der vielfach prekären Arbeitsbedingungen der Lenker:innen - ein mit Forderungen „geschmücktes“ Plumpsklo aufgestellt – wird bei der niederösterreichischen Landespolitik und den Mandatar:innen aller Fraktionen im Landtag für Unterstützung für die Forderungen der Buslenker:innen geworben. Alle Landtagsabgeordneten wurden von der vida auch schriftlich eingeladen, sich vor Beginn der Landtagssitzung persönlich bei der Aktion ein Bild von den Arbeitsbedingungen der niederösterreichischen Buslenker:innen zu machen.

Die Gewerkschaft vida und die Lenker:innen fordern, dass Wasch-, WC- und Sozialräumlichkeiten gleich in den Eignungskriterien als Voraussetzung zur Teilnahme von Busunternehmen an Vergabe- oder Ausschreibungsverfahren der Növog und anderer Verkehrsverbünde der Bundesländer verankert werden sollen.

So würden Unternehmen, die keine oder eine nicht ausreichende soziale Infrastruktur zur Verfügung stellen, gleich von Anfang an aus dem Bieterverfahren ausgeschlossen und Ärgernisse über etwa fehlende WCs entlang der Buslinie blieben den Beschäftigten erspart. Dies würde einer Verankerung des Bestbieterprinzips im öffentlichen Linienbusverkehr gleichkommen.

Die Vertreter:innen der Medien sind zur Aktion herzlich eingeladen!

Zeit: 19. November 2026 von 11 bis 13 Uhr

Ort: Vor dem Niederösterreichischen Landtag, Landhausplatz 1, Haus 1a, 3109 St. Pölten

Ihre Gesprächspartner vor Ort:

Horst Pammer, Vorsitzender Gewerkschaft vida Niederösterreich

Anil Zümrüt, Vorsitzender Fachbereich Straße, Gewerkschaft vida

Thomas Stiller, Buslenker in Niederösterreich und vida-Gewerkschafter

Rückfragen & Anmeldung

[email protected]

