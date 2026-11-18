Wien (OTS) -

Stephan Pernkopf wurde für weitere vier Jahre als Präsident des Ökosozialen Forums Österreich & Europa wiedergewählt. Gemeinsam mit dem neu aufgestellten Präsidium werden starke Impulse für die Ökosoziale Marktwirtschaft folgen. Dieses nachhaltige Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell wurde von Josef Riegler entwickelt und setzt auf die Balance von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, sozialer Verantwortung und Umweltschutz.

„Wir müssen unser Land wieder an die Spitze bringen, und die Ökosoziale Marktwirtschaft ist unser Rezept dafür. Denn viele Menschen machen sich Sorgen über Dürren und Versorgungssicherheit, über Kriege und Teuerung, über Energie und Klima. Nur eine Politik, die den Menschen Sicherheit gibt und das Leben leichter macht, die die Umwelt schützt und die Wirtschaft stützt, bringt uns weiter. Gemeinsam mit meinen Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten werden wir in diesem Sinne Vorschläge erarbeiten und Studien vorlegen, die faktenbasiert eine konkrete Umsetzung der Ökosozialen Marktwirtschaft fordern“, betont Pernkopf.

Neue Vizepräsident bringen zusätzliche Perspektiven ein

Das neue ehrenamtliche Präsidium des Ökosozialen Forums Österreich & Europa setzt sich wie folgt zusammen:

Verena Ehold, Geschäftsführerin des Umweltbundesamtes

Erwin Hameseder Vorsitzender des Aufsichtsrats der RLB NÖ-Wien

Wilhelm Molterer, ehem. Geschäftsführender Direktor des Europäischen Fonds für Strategische Investitionen

Sabine Pfeffer, Vorstandsmitglied der UNIQA Insurance Group AG und der UNIQA Österreich Versicherungen AG

Klaus Schörghofer, Vorstandsvorsitzender der VIVATIS Holding AG

Eva Schulev-Steindl, Rektorin der BOKU University

Josef Taucher Abgeordneter zum Wiener Landtag

„Die geballte Expertise unseres Präsidiums garantiert eine ausgewogene Diskussion aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich freue mich, dass wir dieses kompetente Team für das Ökosoziale Forum gewonnen haben! Auch danke ich den ausscheidenden Mitgliedern des Präsidiums Felix Montecuccoli, Veronika Mickel-Göttfert und Monika Langthaler-Rosenberg für ihr Engagement und die wichtigen Impulse in den vergangenen Jahren“, so Pernkopf.

Ökosoziale Marktwirtschaft in der Praxis

Wie sich wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche Interessen verbinden lassen, zeigen die Projekte und Initiativen des Ökosozialen Forums. Aktuell laufen die Vorbereitungen für die neu ausgerichtete Ökosoziale Wintertagung 2027. Die größte agrarpolitische Tagung Österreichs wird künftig noch internationaler und interaktiver aufgestellt. Am 18. und 19. Jänner 2027 stehen land- und forstwirtschaftliche Wertschöpfungsketten im Zentrum der Debatten im Austria Center Vienna.

Auch weitere Initiativen setzen den ökosozialen Gedanken in die Praxis um: Das ernte.dank.festival. bringt die Landwirtschaft in die Stadt und zeigt, wie und von wem unsere Lebensmittel erzeugt werden. Mit Bioeconomy Austria vernetzt das Ökosoziale Forum Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik, um die Nutzung nachwachsender Rohstoffe und neue Wertschöpfungsmöglichkeiten voranzutreiben. Das Projekt FEAST widmet sich wiederum der langfristigen Entwicklung des europäischen Ernährungssystems.

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