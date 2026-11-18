- 18.11.2026, 09:23:04
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SPÖ-Oberrauner: „Zwei Milliarden Euro EU-Fördermittel eingeholt: Österreich kann Spitzenforschung!“
Österreichs Forschung profitiert von enger europäischer Zusammenarbeit – „Die großen Herausforderungen unserer Zeit können wir nur gemeinsam lösen“
Österreich hat sich im Rahmen des europäischen Forschungsprogramms Horizon Europe bislang mehr als zwei Milliarden Euro an Fördermitteln gesichert. Das haben Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner und die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft heute bekanntgegeben. Für Petra Oberrauner, Forschungssprecherin der SPÖ im Nationalrat, ist das ein eindrucksvoller Erfolg: „Österreich kann Spitzenforschung! Unsere Unternehmen und Forschungseinrichtungen sind europaweit ganz vorne dabei. Das zeigt, wie sehr Österreich von der europäischen Zusammenarbeit profitiert!“ ****
Insgesamt flossen bisher rund 2,04 Milliarden Euro an heimische Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Das entspricht 3,1 Prozent der vergebenen Fördermittel. Die Erfolgsquote österreichischer Antragsteller:innen liegt damit über dem EU-Durchschnitt. Österreich ist an 4.302 Projekten beteiligt und koordiniert 843 davon.
Oberrauner betont: „Ob Klimaschutz, Gesundheit oder neue Technologien – die großen Herausforderungen unserer Zeit können wir nur gemeinsam lösen. Deshalb setzen wir uns für ein starkes EU-Forschungsbudget ein. Denn gemeinsame Forschung bringt Innovationen hervor, stärkt unsere Wirtschaft und sichert gute Arbeitsplätze in Österreich. Wer in europäische Forschung investiert, investiert in unsere Zukunft!“ (Schluss) mf/bj
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