Wien (OTS) -

Österreich hat sich im Rahmen des europäischen Forschungsprogramms Horizon Europe bislang mehr als zwei Milliarden Euro an Fördermitteln gesichert. Das haben Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner und die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft heute bekanntgegeben. Für Petra Oberrauner, Forschungssprecherin der SPÖ im Nationalrat, ist das ein eindrucksvoller Erfolg: „Österreich kann Spitzenforschung! Unsere Unternehmen und Forschungseinrichtungen sind europaweit ganz vorne dabei. Das zeigt, wie sehr Österreich von der europäischen Zusammenarbeit profitiert!“ ****

Insgesamt flossen bisher rund 2,04 Milliarden Euro an heimische Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Das entspricht 3,1 Prozent der vergebenen Fördermittel. Die Erfolgsquote österreichischer Antragsteller:innen liegt damit über dem EU-Durchschnitt. Österreich ist an 4.302 Projekten beteiligt und koordiniert 843 davon.

Oberrauner betont: „Ob Klimaschutz, Gesundheit oder neue Technologien – die großen Herausforderungen unserer Zeit können wir nur gemeinsam lösen. Deshalb setzen wir uns für ein starkes EU-Forschungsbudget ein. Denn gemeinsame Forschung bringt Innovationen hervor, stärkt unsere Wirtschaft und sichert gute Arbeitsplätze in Österreich. Wer in europäische Forschung investiert, investiert in unsere Zukunft!“ (Schluss) mf/bj