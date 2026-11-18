Wien (OTS) -

Wenn ein oder mehrere Elternteile zum Pflegefall werden, gerät die Welt für ihre Kinder aus den Fugen. Mit einer unbeschwerten Kindheit ist es mit einem Schlag vorbei, auf einmal erledigen Kinder im Haushalt Pflegeaufgaben, die sogar für Erwachsene fordernd oder sogar überfordernd sein können. „Mehr als 43.000 Kinder und Jugendliche sind in Österreich Young Carers. Sie gehören zu den mehr als eine Million pflegenden Angehörigen, die den größten Pflegedienst Österreichs bilden“, erklärt Birgit Meinhard-Schiebel, Präsidentin der Interessensgemeinschaft Pflegender Angehöriger (IG Pflege) vor dem Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November.

Young Carers bleiben von der Gesellschaft unerkannt und unbekannt

Um auf die Situation dieser 43.000 Young Carers aufmerksam zu machen, initiierte die IG Pflege 2021 den Nationalen Aktionstag für pflegende Kinder und Jugendliche. „Dieser Aktionstag jährt sich am 20. November zum sechsten Mal. Dass mittlerweile auch andere Organisationen darauf aufmerksam machen zeigt, dass die kontinuierliche Arbeit der Interessensgemeinschaft Pflegender Angehöriger breite Öffentlichkeitswirksamkeit bewirkt“, so Meinhard-Schiebel.

Sie betont: „Young Carers müssen Tätigkeiten übernehmen, die keineswegs altersgerecht sind. In der Pflege ihrer Angehörigen zu Hause bleiben sie in der Gesellschaft oft unerkannt und unbekannt. Wenn sie selbst Unterstützung benötigen, steht ihnen die IG Pflege mit Informationen und Beratung zur Seite.“

App, Informationen und Beratung durch die IG Pflege

Möglich ist das etwa über die Young-Carers-Austria-App, die auf www.young-carers-austria.at/app downloadbar ist. Weitere Informationen und Beratung gibt es auf der Homepage der IG Pflege unter diesem Link: www.ig-pflege.at/service/pflegende-kinder-und-jugendliche/

Zum 6. Nationalen Aktionstag für pflegende Kinder und Jugendliche verschickt die Interessensgemeinschaft Pflegender Angehöriger zudem österreichweit 50.000 Aktionskarten, um auf die Situation der Young Carers aufmerksam zu machen. Neben den Hilfsangeboten sind auf den Karten die Kontaktinformationen zur IG Pflege und dem Bürger:innenservice des Sozialministeriums angeführt.

Weitere Unterstützungsangebote

Als weitere Beratungsmöglichkeiten für Young Carers gibt es die von Hitradio Ö3 und dem Österreichischen Roten Kreuz betriebene Telefon-Hotline „Ö3-Kummernummer“ (116 123) sowie „Rat auf Draht“ (147), bei denen Kinder und Jugendliche kostenlos telefonische Unterstützung erhalten. Oder die App „Alles Clara“, eine Chatberatung zu Pflegethemen (www.alles-clara.at). Das Österreichische Jugendrotkreuz stellt für Pädagog:innen Unterlagen und Lernmaterial zur Verfügung, mehr dazu unter diesem Link: www.jugendrotkreuz.at/freizeit-jugendarbeit/junge-pflege. Über die WhatsApp-Chatberatung „time4friends“ kann man sich mit geschulten Peers austauschen, die ebenfalls Jugendliche sind. Im Rahmen des „Juniorcamps“ besteht die Möglichkeit zu erholsamen Ferien mit Gleichaltrigen und sozialpädagogisch geschulten Betreuer:innen.

Informationen und Beratung für Young Carers: Hier klicken

IG Pflege: Hier klicken

Time4friends: Hier klicken

Alles Clara: Hier klicken

Ö3-Kummernummer: Hier klicken

JRK-Juniorcamp 2027: Hier klicken