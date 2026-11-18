Wien (OTS) -

Die FHWien der WKW ermöglicht ihren Absolventinnen und Absolventen beste Karrierechancen in der Wirtschaft. Beispielhaft für die vielfältigen Berufswege, die ein Studium an der auf Management und Kommunikation spezialisierten Fachhochschule eröffnet, wurden am 16. November 2026 bereits zum 18. Mal zehn Alumni mit einem Alumni Award ausgezeichnet. Das Hotel Imperial Riding School in Wien bot dafür den festlichen Rahmen.

Special Award „Business Icon of the Year“

Zum dritten Mal wurde in diesem Jahr der Special Award „Business Icon of the Year“ verliehen. Mit ihm wurde Patricia Neumann ausgezeichnet. Sie ist Vorstandsvorsitzende der Siemens AG Österreich.

„Wir Menschen brauchen Vorbilder, die uns inspirieren und Mut machen, unseren Weg zu gehen. Das gilt auch für den Beruf. Mit dem Special Award ‚Business Icon of the Year‘ würdigt die FHWien der WKW Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, die jungen Talenten als Vorbild dienen können. Ich freue mich sehr, dass wir mit Patricia Neumann eine exzellente Managerin auszeichnen dürfen, die zeigt, wie man traditionelle Industrien in die digitale Zukunft führt“, sagt Stephan Gasser, Geschäftsführer der FHWien der WKW.

Auszeichnung für Fach- und Führungskräfte

Die Awards in der Kategorie „Professional Achievements“ gingen an Fach- und Führungskräfte, die national oder international Erfolge in ihrer Branche oder ihrem Tätigkeitsfeld erzielt haben.­­

Die Preisträgerinnen und Preisträger:

Simone Stribl : Die Absolventin des Diplom-Studiengangs Journalismus & Medienmanagement ist Journalistin beim ORF.



: Die Absolventin des Diplom-Studiengangs Journalismus & Medienmanagement ist Journalistin beim ORF. Alexandra Vetrovsky-Brychta: Sie hat an der FHWien der WKW das Diplom-Studium Marketing & Sales abgeschlossen. Ihre Karriere führte sie zu CELUM, wo sie bis Oktober 2026 als Chief Growth Officer tätig war. Außerdem ist sie Präsidentin des DMVÖ und Vorstandsmitglied im Österreichischen Werberat.



Sie hat an der FHWien der WKW das Diplom-Studium Marketing & Sales abgeschlossen. Ihre Karriere führte sie zu CELUM, wo sie bis Oktober 2026 als Chief Growth Officer tätig war. Außerdem ist sie Präsidentin des DMVÖ und Vorstandsmitglied im Österreichischen Werberat. Sophie Wittmann: Die Absolventin des Bachelor-Studiengangs Unternehmensführung – Entrepreneurship ist Geschäftsführerin und Vertriebsleiterin bei der TREWIT Wittmann GmbH.

Preis für besonders innovative Alumni

In der Kategorie „Shaping the Future“ wurden Alumni ausgezeichnet, die mit ihrer Denkweise und ihren Taten zukunftsweisende Antworten auf drängende Fragen unserer Zeit finden.

Die Preisträgerinnen und Preisträger:

Martina Hampl: Sie absolvierte an der FHWien der WKW den Bachelor-Studiengang Digital Business. Ihre Laufbahn führte sie zur Stadt Wien, wo sie als Programmmanagerin und in der HR-IT tätig ist.



Sie absolvierte an der FHWien der WKW den Bachelor-Studiengang Digital Business. Ihre Laufbahn führte sie zur Stadt Wien, wo sie als Programmmanagerin und in der HR-IT tätig ist. Katrin Hohensinner-Häupl: Sie hat den Diplom-Studiengang Finanz-, Rechnungs- & Steuerwesen an der FHWien der WKW absolviert. Heute ist sie Geschäftsführerin der Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH.



Sie hat den Diplom-Studiengang Finanz-, Rechnungs- & Steuerwesen an der FHWien der WKW absolviert. Heute ist sie Geschäftsführerin der Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH. Zsolt Juhasz: Der Absolvent der Master-Studiengänge Executive Management und Immobilienmanagement ist General Manager der Westfield Shopping City Süd.

Ehrung für außergewöhnlich engagierte Alumni

Die Kategorie „Exceptional Commitment to FHWien der WKW“ ehrte Absolventinnen und Absolventen, die sich besonders für die Lehre oder Forschung an der FHWien der WKW engagieren und so zur stetigen Weiterentwicklung der Hochschule beitragen.

Die Preisträgerinnen und Preisträger:

Ilja Jay Lawal und Pedram Parsaian: Die Alumni des Bachelorstudiums Kommunikationswirtschaft sind CEOs und Gründer von FOLLOW Austria.



Die Alumni des Bachelorstudiums Kommunikationswirtschaft sind CEOs und Gründer von FOLLOW Austria. Christiana Scholz: Die Absolventin des Bachelor-Studiengangs Personalmanagement ist mit COMPETENCE GENERATION selbstständige Unternehmensberaterin.



Die Absolventin des Bachelor-Studiengangs Personalmanagement ist mit COMPETENCE GENERATION selbstständige Unternehmensberaterin. Sarah Staudinger-Dobias: Sie absolvierte an der FHWien der WKW den Bachelor-Studiengang Tourismus-Management und ist nun Head of Sales bei VIECON – Vienna Congress & Convention Center.

Studium als Grundstein für Karrieren

„Mit Freude und Stolz blicken wir auf die erfolgreichen Laufbahnen vieler Absolventinnen und Absolventen der FHWien der WKW. Für sie bildete die Ausbildung an unserer Hochschule das Sprungbrett für Karrieren im In- und Ausland. Mit dem Alumni Award, den wir seit 18 Jahren vergeben, rücken wir einige unserer über 16.800 Alumni stellvertretend für viele andere ins Rampenlicht“, freut sich Stephan Gasser, Geschäftsführer der FHWien der WKW.

Bildmaterial:

Patricia Neumann, die Vorstandsvorsitzende der Siemens AG Österreich, wurde von der FHWien der WKW mit dem Special Award „Business Icon of the Year“ geehrt (im Bild mit Stephan Gasser, Geschäftsführer der FHWien der WKW, und Moderatorin Madeleine Gromann).

Foto herunterladen

Fotocredit: Alexander Müller

Die Preisträgerinnen und Preisträger freuten sich sichtlich über die Auszeichnung mit dem Alumni Award.

Foto herunterladen

Fotocredit: Alexander Müller

FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist Österreichs führende Fachhochschule für Management und Kommunikation. Ihre Bachelor- und Master-Studiengänge bieten über 2.900 Studierenden eine praxisnahe akademische Ausbildung. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Die enge Zusammenarbeit mit heimischen Unternehmen in Lehre und Forschung bereitet die Studierenden optimal auf ihre Karriere vor. Seit der Gründung 1994 hat die FHWien der WKW schon über 16.800 Absolventinnen und Absolventen hervorgebracht.