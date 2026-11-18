Wien (OTS) -

Wie viel digitale Freiheit brauchen Kinder und wo beginnt die elterliche Fürsorgepflicht? Anlässlich des Internationalen Tags der Kinderrechte am 20. November beleuchtet die Rat auf Draht Elternseite das Spannungsfeld zwischen Privatsphäre und Schutz im digitalen Raum und gibt Bezugspersonen praktische Empfehlungen für den Familienalltag.

Smartphones, Social Media und Online-Games sind fester Bestandteil des Alltags von Kindern und Jugendlichen. Eltern und Betreuungspersonen stehen dabei vor der Herausforderung, ihre Kinder vor Cybermobbing, Cybergrooming und ungeeigneten Inhalten zu schützen, ohne ihre Privatsphäre zu verletzen.

Kinderrechte gelten auch im digitalen Raum

Die UN-Kinderrechtskonvention schützt das Recht von Kindern auf Privatsphäre (Artikel 16). Das gilt auch für Chats, Suchverläufe und Online-Profile. Gleichzeitig tragen Eltern Verantwortung für das Wohl und den Schutz ihrer Kinder (Artikel 18).

„Das heimliche Durchsuchen des Handys oder der Einsatz von Überwachungs-Apps ohne Absprache beschädigt das Vertrauen nachhaltig“, erklärt Barbara Binder, Beraterin der Rat auf Draht Elternseite. „Schutz entsteht im digitalen Raum selten durch totale Kontrolle, sondern vor allem durch Beziehung, Aufklärung und das gemeinsame Vereinbaren von Regeln.“

Vertrauen statt Kontrolle: Was Eltern tun können

Entscheidend ist eine altersgerechte Begleitung: Während jüngere Kinder mehr Unterstützung und technische Schutzmaßnahmen benötigen, sollten Jugendliche zunehmend digitale Freiräume erhalten. Heimliche Kontrollen sind dabei tabu. Besteht etwa der Verdacht auf Cybermobbing, sollten Erziehungsberechtigte ihre Sorgen offen ansprechen und mögliche Überprüfungen gemeinsam mit dem Kind vornehmen.

Ebenso wichtig ist eine vertrauensvolle Gesprächskultur. Kinder sollen sich bei unangenehmen Online-Erfahrungen jederzeit an ihre Bezugspersonen wenden können, ohne Strafen oder Handyentzug befürchten zu müssen. Gemeinsame Medienregeln, die auch für Erwachsene gelten, schaffen zusätzliche Orientierung. Technische Jugendschutzeinstellungen können unterstützen, ersetzen aber nicht das offene und aufklärende Gespräch über Online-Risiken, persönliche Daten und das Recht am eigenen Bild.

Über Rat auf Draht

Rat auf Draht ist ein Angebot von SOS-Kinderdorf Österreich und erste Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in Not sowie deren Bezugspersonen.

Die Notrufnummer 147, die sich ausschließlich an Kinder & Jugendliche richtet, ist in dieser Form einzigartig in Österreich. Hier finden Kinder und Jugendliche rund um die Uhr Hilfe und Beistand bei allen herausfordernden Situationen des Lebens - kostenlos &

anonym. Mit der Chatberatung steht ein zusätzlicher Beratungskanal zur Verfügung. www.rataufdraht.at

Die Elternseite ist ein Unterstützungsangebot von Rat auf Draht für Eltern und Bezugspersonen von Kindern zwischen 0 und 24 Jahren. Sie steht Erwachsenen zur Seite mit Online-Video-Beratung durch Expert*innen, hilfreichen Informationen und Webinaren. Eine Terminbuchung im Onlinekalender ist rund um die Uhr möglich. www.elternseite.at

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Pressekontakt: [email protected]