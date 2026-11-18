Wien (OTS) -

Anlässlich des Europäischen Antibiotikatages 2026 unterstreicht die Österreichische Tierärztekammer die Bedeutung eines verantwortungsvollen Antibiotikaeinsatzes. Antibiotikaresistenzen zählen zu den größten Herausforderungen für die Gesundheit von Mensch und Tier. Ihre zunehmende Verbreitung gefährdet die Behandlung bakterieller Infektionen und damit eine wesentliche Grundlage der modernen Medizin.

„Unser Ziel ist nicht, Antibiotika um jeden Preis zu vermeiden, sondern ihren gezielten und medizinisch begründeten Einsatz sicherzustellen. Wir Tierärztinnen und Tierärzte tragen dafür eine hohe Verantwortung. Dazu gehört auch, Infektionen möglichst durch Prävention zu verhindern“, betont ÖTK-Präsident Mag. Kurt Frühwirth.

WHO warnt vor globalen Defiziten bei Resistenztests

Wie wichtig eine fundierte Diagnostik im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen ist, hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) jüngst erneut hervorgehoben. Im Vorfeld der Welt-Aktionswoche gegen antimikrobielle Resistenzen (18. bis 24. November 2026) warnte sie vor erheblichen globalen Defiziten bei der Verfügbarkeit geeigneter Tests, mit denen festgestellt werden kann, ob Krankheitserreger gegen bestimmte Antibiotika resistent sind. In vielen Ländern fehlen damit grundlegende Voraussetzungen für eine gezielte Behandlung.

„Vor der Verabreichung eines Antibiotikums müssen möglichst der Erreger identifiziert und seine Empfindlichkeit gegenüber Antibiotika überprüft werden. Eine Resistenztestung ist oft mitentscheidend, damit das tatsächlich wirksame Medikament ausgewählt wird und keine Antibiotika eingesetzt werden, gegen die der Krankheitserreger bereits unempfindlich ist“, betont Frühwirth.

Österreich hat wichtige Standards etabliert – global besteht Aufholbedarf

In Österreich sind wesentliche Voraussetzungen für einen verantwortungsvollen Antibiotikaeinsatz bereits vorhanden. Dazu zählen fachliche und rechtliche Vorgaben, diagnostische Möglichkeiten, Resistenzüberwachung und hohe tierärztliche Expertise. Auch der Antibiotikaeinsatz bei Nutztieren entwickle sich positiv: Laut aktuellen Zahlen der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sank die Vertriebsmenge 2025 gegenüber dem Vorjahr um 6,1 Prozent auf 32,47 Tonnen.

„Österreich hat in den vergangenen Jahren viel erreicht. Was bei uns bereits zum fachlichen und regulatorischen Instrumentarium gehört, ist international keineswegs überall Standard. Weltweit fehlen vielfach noch die diagnostischen Kapazitäten, um Resistenzen rechtzeitig zu erkennen und Antibiotika gezielt auszuwählen.

Die aktuelle Warnung der WHO zeigt, wie groß die Herausforderung weiterhin ist“, so Frühwirth. Den Rückgang des Antibiotikaeinsatzes in Österreich führt er auf fundierte Therapieentscheidungen, gesetzliche Maßnahmen und die Zusammenarbeit von Tierärzteschaft, Landwirtschaft und Tierhalter*innen zurück.

Prävention und One Health: gemeinsame Verantwortung

Neben der Diagnostik ist die Prävention entscheidend, um den Antibiotikabedarf langfristig zu senken. Impfungen, artgerechte Haltung, gute Hygiene, Biosicherheit und regelmäßige Gesundheitskontrollen verringern das Infektionsrisiko. Tierärzt*innen leisten dabei nicht nur durch die Behandlung erkrankter Tiere einen wichtigen Beitrag, sondern beraten auch Tierhalter*innen und entwickeln individuelle Strategien zur Verbesserung der Tiergesundheit.

Antibiotikaresistenzen machen weder vor Tierarten noch vor nationalen Grenzen halt. Menschen, Tiere und Umwelt stehen in enger Wechselwirkung. Ihre Bekämpfung muss daher im Sinne des One-Health-Prinzips sektorenübergreifend erfolgen.

„Die Veterinärmedizin leistet ihren Beitrag durch verantwortungsvollen Antibiotikaeinsatz, konsequente Diagnostik, Resistenztestung und Prävention. Gleichzeitig braucht es weltweit bessere diagnostische Voraussetzungen und das Engagement aller Gesundheitsbereiche. Antibiotika wirksam zu halten, ist eine gemeinsame Verantwortung – für die Gesundheit von Mensch und Tier und für kommende Generationen“, so Frühwirth abschließend.