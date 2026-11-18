Wien (OTS) -

Heute, Mittwoch, den 18. November 2026, um 12.00 Uhr laden Familienministerin Claudia Bauer und Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl zu einem Presspoint zum Zukunftsdepot ins Bundeskanzleramt ein.

Termin für Medien:

12.00 Uhr

PRESSPOINT (bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen)

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 11.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie bei der Ankunft Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).