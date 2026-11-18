- 18.11.2026, 08:41:02
- /
- OTS0018
AVISO: Bundesregierung präsentiert weitere Details zum Zukunftsdepot
Presspoint heute, 18. November 2026, im Bundeskanzleramt
Heute, Mittwoch, den 18. November 2026, um 12.00 Uhr laden Familienministerin Claudia Bauer und Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl zu einem Presspoint zum Zukunftsdepot ins Bundeskanzleramt ein.
Termin für Medien:
12.00 Uhr
PRESSPOINT (bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen)
Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 11.30 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie bei der Ankunft Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
Bundespressedienst
Tel: +43 1 53 115 - 202247
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NBU