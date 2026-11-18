Wien (OTS) -

Heute behandelt der Nationalrat den ÖBB-Rahmenplan 2027–2032. Für die Bauwirtschaft, die seit Jahren in einer schwierigen Phase steckt, geht es dabei um viel. Denn die Bahn ist ein verlässlicher Auftraggeber: Laut Rahmenplan fließen 19,5 Milliarden Euro in den Ausbau der Schieneninfrastruktur. Weitere 5 Milliarden Euro gehen in die Instandhaltung. Für die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) ist das vor allem eines: Arbeit für die Beschäftigten am Bau.

„Ein Tunnel baut sich nicht von selbst. Hinter jedem Bahnprojekt stehen Mineure, Tiefbauer, Gleisbauer, Polierinnen und Poliere, Technikerinnen und Techniker. Jeder Euro, der in die Schiene geht, kommt direkt auf den Baustellen an – und bei den Familien unserer Kolleginnen und Kollegen“, sagt GBH-Bundesvorsitzender Josef Muchitsch.

Großbaustellen geben Sicherheit

Projekte wie der Brenner-Basistunnel, der Semmering-Basistunnel oder der viergleisige Ausbau zwischen Linz und Wels laufen über viele Jahre. Dazu kommen hunderte kleinere Vorhaben in allen Bundesländern – von Bahnhöfen über Brücken bis zur Erneuerung von Gleisen. Gerade die Instandhaltung sorgt für Arbeit in den Regionen, Jahr für Jahr.

Dass im neuen Rahmenplan einzelne Projekte zeitlich angepasst werden, ist nicht ungewöhnlich und passiert mit jedem Rahmenplan. Wichtig ist aus Sicht der GBH, dass Bauabschnitte möglichst nahtlos aufeinander folgen. So bleiben eingespielte Teams und das Know-how auf den Baustellen erhalten.

Investitionen, die doppelt wirken

Investitionen in die Bahn sichern Arbeitsplätze und schützen das Klima. Wer heute in die Schiene investiert, schafft Arbeit am Bau und verlagert Verkehr von der Straße auf die Schiene.

„Damit das Geld dort ankommt, wo es hingehört, braucht es ehrliche Vergaben. Mit ROT-WEISS-ROT BAUEN haben wir gemeinsam mit den Sozialpartnern gezeigt, wie das geht: Aufträge an ehrliche Betriebe, die richtig bezahlen, Lehrlinge ausbilden und sich an die Regeln halten. Das stärkt die heimische Bauwirtschaft und ihre Beschäftigten“, so Muchitsch.

Den Vergabekatalog ROT-WEISS-ROTE VERGABEN hat die GBH federführend gemeinsam mit Vergabeexperte Rechtsanwalt Martin Schiefer und den Sozialpartnern erarbeitet. Download: gbh-news.at/leitfaden

Wer ist die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH)?

Die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) ist die österreichische Gewerkschaft für rund 250.000 Beschäftigte in der Bau-, Holz- und Steinbranche. Sie verhandelt Kollektivverträge, setzt sich für faire Löhne, sichere Arbeitsbedingungen und soziale Gerechtigkeit ein und kämpft für faire öffentliche Vergaben sowie konsequent gegen Lohn- und Sozialdumping. Ziel ist der Schutz der Beschäftigten und fairer Wettbewerb für jene Betriebe, die sich an die Regeln halten. Bundesvorsitzender der GBH ist Josef Muchitsch. Weitere Informationen auf gbh.at.