Wien (OTS) -

Die österreichische Wirtschaft kommt langsam wieder in Schwung, doch der Mittelstand spürt davon wenig. Das Geschäftsklima bleibt trotz leichter Verbesserung negativ, die Geschäftserwartungen für die kommenden Monate sind weiterhin pessimistisch. Das zeigt die aktuelle Herbstumfrage der Creditreform Wirtschaftsforschung unter rund 1.400 österreichischen Unternehmen im Herbst 2026.

Das Creditreform-Klimabarometer als „Fieberkurve“ der heimischen Unternehmen verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr von minus 8,2 auf minus 3,0 Punkte, liegt damit aber weiterhin im negativen Bereich. Der Erwartungsindex beträgt sogar minus 4,6 Punkte.

„Von einem nachhaltigen Aufschwung kann noch keine Rede sein. Während die Industrie langsam von einer besseren Exportnachfrage profitiert, fehlen dem Mittelstand die Impulse aus dem Inland. Schwacher Konsum, hohe Kosten und wirtschaftliche Unsicherheit bremsen die Unternehmen weiterhin aus“ , erklärt Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer vom Österreichischen Verband Creditreform.

Hohe Kosten belasten die Ertragslage – weitere Preiserhöhungen geplant

Die Kostenentwicklung bleibt für den Mittelstand eine erhebliche Herausforderung. Knapp 30 Prozent der Unternehmen haben ihre Angebotspreise zuletzt erhöht, lediglich 12,2 Prozent senkten diese. Für die kommenden Monate planen sogar 35,6 Prozent der Befragten weitere Preiserhöhungen. Besonders ausgeprägt ist diese Entwicklung im Dienstleistungssektor, wo 39,9 Prozent höhere Preise ankündigen.

Gleichzeitig bleibt die Ertragslage angespannt. Nur 14,7 Prozent der Unternehmen konnten zuletzt gestiegene Erträge verbuchen, mehr als 40 Prozent mussten hingegen Einbußen hinnehmen. Der Saldo aus positiven und negativen Ertragsmeldungen liegt bei minus 26,1 Punkten.

„Viele Betriebe befinden sich in einer schwierigen Zwickmühle: Einerseits steigen die Kosten, andererseits ist die Bereitschaft der Kunden, höhere Preise zu akzeptieren, begrenzt. Damit wird es zunehmend schwieriger, die notwendigen Margen zu erwirtschaften. Preiserhöhungen sind für viele Unternehmen kein Zeichen gestiegener Nachfrage, sondern schlicht eine Reaktion auf den Kostendruck“ , betont Weinhofer.

Investitionen auf historischem Tiefstand

Die wirtschaftliche Schwäche zeigt sich auch bei Umsatz und Beschäftigung: 30,6 Prozent der Unternehmen meldeten zuletzt Umsatzrückgänge, nur 20,4 Prozent ein Umsatzplus. Jedes vierte Unternehmen (25,1 Prozent) hat seinen Personalstand reduziert. Neueinstellungen planen lediglich 9,5 Prozent der Befragten.

Besonders alarmierend ist die Investitionsbereitschaft: Nur noch 29,1 Prozent der Unternehmen wollen investieren – der niedrigste Wert seit Beginn der Erhebung 1996. Vor der Covid-19-Pandemie lag dieser Anteil auch noch bei knapp 47 Prozent.

„Wenn nicht einmal mehr jedes dritte Unternehmen investieren will, ist das ein deutliches Warnsignal für den Wirtschaftsstandort. Die Betriebe brauchen wieder Planungssicherheit und Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung. Andernfalls drohen Investitionsstau und ein weiterer Verlust an Wettbewerbsfähigkeit“ , warnt Weinhofer.

Eigenkapital wird zunehmend knapp

Auch die finanzielle Widerstandskraft vieler Betriebe nimmt ab. Bereits 21,5 Prozent der Unternehmen weisen eine Eigenkapitalquote von weniger als zehn Prozent auf (Vorjahr: 19,7 Prozent). Das ist der höchste Wert seit 2018. Nur mehr etwas mehr als ein Drittel der Unternehmen ist ausreichend kapitalisiert (35,9 Prozent, Vorjahr: 42,9 Prozent). Gleichzeitig bleibt die Insolvenzsituation angespannt: Von Jänner bis September 2026 wurden österreichweit 5.115 Unternehmensinsolvenzen registriert, nur 0,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Bürokratieabbau und Energiekosten als wichtigste Forderungen

Mit der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung sind 56,5 Prozent der Unternehmen unzufrieden. Den dringendsten Handlungsbedarf sehen sie beim Bürokratieabbau (76,8 Prozent) und bei den Energiekosten (72,1 Prozent).

„Die Botschaft des Mittelstandes ist eindeutig: Weniger Bürokratie und leistbare Energie müssen jetzt Priorität haben. Die Unternehmen brauchen keine zusätzlichen Belastungen, sondern verlässliche Rahmenbedingungen, damit sich unternehmerische Leistung und Investitionen wieder lohnen“ , fordert Weinhofer abschließend.

Zur Untersuchung

Die Creditreform Wirtschaftsforschung befragt seit 1996 zweimal jährlich mittelständische Unternehmen in Österreich zur aktuellen wirtschaftlichen Lage und zu ihren Erwartungen. Die Herbstuntersuchung 2026 basiert auf einer Befragung von rund 1.400 Unternehmen.